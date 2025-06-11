Овечкин поделился эмоциями от возможности сыграть дома

«Знаю, как сильно в России болели за меня и радовались. Здорово, что у меня снова появилась возможность сыграть в хоккей в моем родном городе, в Москве, тем более в такой компании. С кем-то мы уже играли, а с кем-то впервые встретимся на льду. Кайфанем и доставим радость своим болельщикам, приходите», — цитирует Овечкина его Telegram-канал.