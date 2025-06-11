Овечкин поделился эмоциями от возможности сыграть дома

Овечкин второй год подряд выступит в благотворительном «Матче года» между сборными российских звезд НХЛ и сборной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч пройдет в Москве на льду столичной «ЦСКА-Арены» 13 июля. В прошлом году благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 миллионов рублей. Ожидается, что в этом году сумма благотворительного чека вырастет минимум в три раза.
«Знаю, как сильно в России болели за меня и радовались. Здорово, что у меня снова появилась возможность сыграть в хоккей в моем родном городе, в Москве, тем более в такой компании. С кем-то мы уже играли, а с кем-то впервые встретимся на льду. Кайфанем и доставим радость своим болельщикам, приходите», — цитирует Овечкина его Telegram-канал.
Овечкину 39 лет. По ходу последнего сезона россиянин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате за всю историю. На счету Овечкина 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).