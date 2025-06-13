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Овечкина назвали самым узнаваемым спортсменом России

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым узнаваемым спортсменом в России по итогам 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым узнаваемым спортсменом в России по итогам 2024 года. Об этом пишет «РБ Спорт».

Имя хоккеиста назвали 17,4% опрошенных.

На второй позиции оказался теннисист Даниил Медведев (7,6%), а третье место занял футболист Артем Дзюба с результатом 6,6%. Также в пятерке лидеров оказались полузащитник российской сборной и «Монако» Александр Головин (4%) и хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин (3,3%).

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.