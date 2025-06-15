Бобровский повторил редкий рекорд в НХЛ

Для 36-летнего голкипера эта победа стала десятой в розыгрыше плей-офф сезона-2024/25, которую он одержал на выезде. Бобровский повторил рекорд НХЛ и стал восьмым вратарем в истории лиги, кому удалось добыть десять побед в гостевых матчах одного розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее аналогичного достижения добились Мартин Бродер (сезоны-1994/95 и −1999/2000), Миикка Кипрусофф (сезон-2003/04), Джонатан Куик (сезон-2011/12), Брэйден Холтби (сезон-2016/17), Джордан Биннингтон (сезон-2018/19), Андрей Василевский (сезон-2019/20) и Антон Худобин (сезон-2019/20). Василевский и Худобин добыли победы в матчах, в которых их команды были номинальными гостями. Игры плей-офф НХЛ сезона-2019/20 проводились на нейтральных аренах в связи с ограничениями из-за коронавирусной пандемии.