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Российский хоккеист рассказал о «жести» жизни в США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Владислав Гавриков рассказал о жизни в США. Его слова приводит «Скользкий Лед» в группе во ВКонтакте.

Источник: Reuters

Хоккеист заявил, что его беспокоит количество бездомных в Лос-Анджелесе. «Там прямо жесть. Если дольше минуты стоять на красном светофоре, то может не поздоровиться. Странненько, опасненько», — поделился подробностями он.

Ранее Гавриков назвал преимущества жизни в Лос-Анджелесе. Хоккеист заявил, что в городе хороший уровень образования, а школы являются лучшими в США.

Гавриков выступает за «Лос-Анджелес» с 2023 года. Ранее он играл за «Коламбус Блю Джекетс». В составе сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом в 2018 году.