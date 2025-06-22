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Бобровский обернулся флагом РФ на параде в честь завоевания Кубка Стэнли

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский обернулся российским флагом на чемпионском параде в честь завоевания второго подряд Кубка Стэнли.

Источник: AP 2024

В финальной серии «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4−2 и второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли. Уроженец Новокузнецка Бобровский также второй раз стал чемпионом НХЛ.

Видео с российским вратарем, который обернулся флагом страны на параде, было опубликовано в аккаунте тренера по развитию «Флориды» Максима Иванова в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Также с российским флагом на плечах был и соотечественник Бобровского защитник Дмитрий Куликов.

В 2024 году, когда «Флорида» завоевала свой первый Кубок Стэнли, Бобровский также провел парад с российским флагом на плечах.

Бобровскому 36 лет. Он выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее вратарь играл в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».