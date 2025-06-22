Бобровский обернулся флагом РФ на параде в честь завоевания Кубка Стэнли

Видео с российским вратарем, который обернулся флагом страны на параде, было опубликовано в аккаунте тренера по развитию «Флориды» Максима Иванова в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Также с российским флагом на плечах был и соотечественник Бобровского защитник Дмитрий Куликов.