28-летний канадец стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». Он был признан самым ценным игроком минувшего плей-офф, набрав 22 (15+7) очка в 23 играх при 48 минутах штрафа.
"Многие нас критикуют. Им не нравится, как мы играем. Нас называют грязными и мерзкими задирами. Так что я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы извиниться — абсолютно ни перед кем, черт возьми.
Мы двукратные чемпионы и делаем то, что хотим. Вперед! «, — сказал обладатель “Конн Смайт Трофи”.
В 2016 году боец UFC Конор Макгрегор произнес похожую речь после победы над Эдди Альваресом в бою за титул чемпиона в легком весе.
«И я просто хотел бы от всего сердца сказать, что я хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться — абсолютно ни перед кем! Двукратный чемпион делает то, что пожелает!» — заявил тогда Макгрегор.
Беннетт — самый противный игрок «Флориды»: кошмарит вратарей и забивает важные голы.
«Я бы вторгся в его фавелу на лошади и убил бы всех, кто не пригоден к работе». Словесные панчи Макгрегора — искусство.