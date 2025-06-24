«Не расстроился, что Сереже не дали “Конн Смайт”. Главное — Кубок!» Интервью отца Сергея Бобровского

— В какой-то степени да. Тут похоронены мои родители и родители жены, его дедушки с бабушками. Проведать, навести порядок на могилках, завершить накопившиеся дела… И заодно посмотреть хоккей, что вдвойне удобно, поскольку матчи начинались в семь утра по местному времени — это гораздо лучше, чем в три по московскому. Хотя мы в любом случае смотрим все игры «Пантерз» в прямом эфире — где бы в это время ни находились.