«Не расстроился, что Сереже не дали “Конн Смайт”. Главное — Кубок!» Интервью отца Сергея Бобровского

У нас с женой сложилась примета — второй год подряд весь плей-офф смотрим в Новокузнецке, на родной земле
— Вы сейчас не в Майами? — начинаю разговор с Андреем Владиславовичем, поздравив его со вторым Кубком сына. Он благодарит и отвечает:
— Нет. Весь плей-офф смотрели в Новокузнецке, на родной земле. А как только «Флорида» выиграла — сразу поехали в Питер, где живем и мы с женой, и сын, когда летом приезжает из Америки. Сережа собирается домой через пару недель. В прошлом году он оставался в Майами до парада, а потом сразу в Россию.
— Сергей планирует участвовать в Матче года звезд НХЛ против КХЛ?
— Да.
— Когда он в первый раз пообщался с вами после победы в Кубке Стэнли-2025?
— Нам сын, счастливый, позвонил из раздевалки. Гордимся им, о чем не раз ему говорили!
— Смотреть весь плей-офф в Новокузнецке — примета еще с прошлого года? Чтобы у Сергея через вас во время Кубка была прямая связь с родными местами?
— В какой-то степени да. Тут похоронены мои родители и родители жены, его дедушки с бабушками. Проведать, навести порядок на могилках, завершить накопившиеся дела… И заодно посмотреть хоккей, что вдвойне удобно, поскольку матчи начинались в семь утра по местному времени — это гораздо лучше, чем в три по московскому. Хотя мы в любом случае смотрим все игры «Пантерз» в прямом эфире — где бы в это время ни находились.
В 2023 году поехали на финал, и команда уступила. После этого решили на главные серии плей-офф в 2024 и 2025 годах не ездить. В прошлом году смотрели в Новокузнецке. Победили! Сейчас решили сделать так же. В следующем году, даст Бог, тем же путем пойдем за третьим трофеем!
— Не было в этом году желания съездить на плей-офф во Флориду?
— Не хотели! Зачем нарушать хорошие традиции? Это же как с тем, чтобы трогать или нет приз за победу в конференции. У хоккеистов есть одни суеверия, у их родителей — другие.
К призу принца Уэльского «Флорида» не прикасалась ни в прошлом году, ни в этом
— Кстати, я даже как-то упустил этот момент после полуфинала — прикасались ли хоккеисты «Пантерз» к призу принца Уэльского за победу в Восточной конференции? Александр Овечкин и его «Вашингтон» в 2018-м не побоялись сделать это — и взяли Кубок Стэнли.
— У нас — другая история. Ребята из «Флориды» прикасались к призу в 2023-м — и в финале проиграли «Вегасу». В прошлом году — уже нет. И в этом тоже не стали. Может, это действительно помогает, может, самовнушение. Но пока действует, надо повторять.
— Сын открылся вам в этих двух финальных сериях с какой-то новой стороны?
— По большому счету нет. Сергей стабилен психологически, и с каждым годом с этим у него все лучше и лучше. А стремления побеждать меньше не становится. Один Кубок завоевал — хочет следующий. И так же, уверен, будет сейчас, после второго. Не останавливается на достигнутом.
— Вроде бы возраст у него уже достаточно почтенный для хоккея, а, кажется, что играет он все лучше и лучше. По-моему, ни одного неудачного матча в этом плей-офф, не говоря уже о финале!
— Можно сказать и так. Психология у него и была в порядке, а с опытом только крепнет. И ему в этом очень помогают родители, семья, две дочки — наши внучки. Команда, тренерский штаб, который доверяет, — все складывается так, чтобы Сергей хотел становиться лучше и лучше. Джоэль Кенневилль, на мой взгляд, меньше сыну доверял.
— Сергей мне даже говорил, что в то время не чувствовал себя частью команды.
— А пришел Пол Морис — все стало намного лучше. Генеральный менеджер Билл Зито классно подобрал состав, ребята сплотились — и все это вместе привело к успеху. Хоккей — командный вид спорта!
— Не было обидно, что второй год подряд Сергею не дали «Конн Смайт Трофи», — он оказался только третьим в голосовании на MVP?
— Нет. Это все не играет большой роли. Конечно, и индивидуальные награды, и «сухари» приятны. Но самое главное — Кубок.
— Сейчас ряд людей в России начали искать в отсутствии «Конн Смайта» политическую подоплеку.
— Да зачем? Не стоит в этом копаться. Все же видят, как Сережу ценят и партнеры, и тренеры, и болельщики «Пантерз». Как скандируют и на матчах, и на чествованиях: «Бобби! Бобби!».
Когда сын постригся и побрился, младшая дочка его не сразу узнала
— Дочки Сергея сейчас присутствовали на шестом матче с «Эдмонтоном»?
— Нет, только жена. Старшая дочь, трехлетняя Каролина, пока побаивается слишком громкого шума, хотя на матчи уже ездила и за папу болеет. А маленькой Владе всего полгода, она на трибунах еще никогда не бывала. Для сына очень важно после хоккея переключиться, пообщаться с семьей.
— Известный вратарь 90-х годов Эд Белфор на время плей-офф уходил жить в подвал своего дома. Ваш сын так не делает?
— Нет! А концентрации на игре общение с дочками только помогает. И во время плей-офф он находит время гулять с ними, на океан ходить, купаться — от дома близко, 15−20 минут. Это помогает Сергею отвлечься.
— Ваш сын в свое время индивидуально работал с целой командой специалистов, которые ему помогали и по ходу сезона, и летом. Сейчас перестал?
— Нет, почему? Дистанционно продолжает с ними общаться, потому что всегда ищет пути стать сильнее. Кстати, сразу несколько людей, которые ему помогают, приезжали 14 сентября прошлого года в Форт-Лодердейл, когда он брал на день кубок к себе домой. Это для всех нас очень памятный день.
— Как вам новая очень короткая стрижка Сергея, появившаяся уже после победы?
— Он каждый год делает это после окончания сезона. Младшая дочка сейчас с удивлением смотрела — кто это такой, что за дядя? Но потом поняла!
Игорь Рабинер