Россиян не выберут в первой десятке на драфте НХЛ, считает TSN

В топ-100 вошли восемь россиян: нападающий Александр Жаровский («Салават Юлаев», 35-й номер), Даниил Прохоров («Динамо», (Санкт‑Петербург), 36), Курбан Лиъматов («Динамо» (Москва), 55), Семен Фролов («Спартак», 57), Петр Андреянов (ЦСКА, 58), Алексей Медведев («Лондон Найтс», 59), а также Артем Гончар («Металлург») и Дмитрий Исаев («Автомобилист»), не получившие номеров.