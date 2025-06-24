Россиян не выберут в первой десятке на драфте НХЛ, считает TSN

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Канадский спортивный канал TSN составил рейтинг молодых игроков перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в десятку не вошел ни один россиянин.
По версии канала, первым номером драфта станет канадский защитник Мэттью Шефер, вторым — канадский нападающий Майкл Миса, третьим — канадский форвард Портер Мартон.
В топ-100 вошли восемь россиян: нападающий Александр Жаровский («Салават Юлаев», 35-й номер), Даниил Прохоров («Динамо», (Санкт‑Петербург), 36), Курбан Лиъматов («Динамо» (Москва), 55), Семен Фролов («Спартак», 57), Петр Андреянов (ЦСКА, 58), Алексей Медведев («Лондон Найтс», 59), а также Артем Гончар («Металлург») и Дмитрий Исаев («Автомобилист»), не получившие номеров.