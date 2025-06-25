Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн перешел в «Ванкувер»

Канадский хоккеист Эвандер Кейн сообщил о переходе из «Эдмонтона» в «Ванкувер».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн сообщил, что переходит в «Ванкувер Кэнакс».

«Я невероятно рад началу следующей главы своей карьеры, поскольку присоединяюсь к “Ванкувер Кэнакс”. Для меня большая честь стать частью организации и команды, за которыми я наблюдал в детстве. Ванкувер — город, который живет и дышит хоккеем, я с нетерпением жду возможности сыграть за свой родной город, как это было много лет назад», — написал Кейн в соцсети Х.

Прошедший сезон регулярного чемпионата Кейн пропустил из-за травмы. В плей-офф канадец сыграл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 930 матчей и 617 (326+291) набранных очков.

Кейн был выбран на драфте НХЛ 2009 года в первом раунде под общим четвертым номером клубом «Атланта Трэшерз». На протяжении карьеры он также выступал за «Виннипег Джетс», «Баффало Сейбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». На время локаута НХЛ в в сезоне-2012/13 Кейн подписал контракт с минским «Динамо» и провел 12 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).