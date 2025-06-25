Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн перешел в «Ванкувер»

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн сообщил, что переходит в «Ванкувер Кэнакс».
«Я невероятно рад началу следующей главы своей карьеры, поскольку присоединяюсь к “Ванкувер Кэнакс”. Для меня большая честь стать частью организации и команды, за которыми я наблюдал в детстве. Ванкувер — город, который живет и дышит хоккеем, я с нетерпением жду возможности сыграть за свой родной город, как это было много лет назад», — написал Кейн в соцсети Х.
Прошедший сезон регулярного чемпионата Кейн пропустил из-за травмы. В плей-офф канадец сыграл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 930 матчей и 617 (326+291) набранных очков.
Кейн был выбран на драфте НХЛ 2009 года в первом раунде под общим четвертым номером клубом «Атланта Трэшерз». На протяжении карьеры он также выступал за «Виннипег Джетс», «Баффало Сейбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». На время локаута НХЛ в в сезоне-2012/13 Кейн подписал контракт с минским «Динамо» и провел 12 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).