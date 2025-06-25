Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн перешел в «Ванкувер»

«Я невероятно рад началу следующей главы своей карьеры, поскольку присоединяюсь к “Ванкувер Кэнакс”. Для меня большая честь стать частью организации и команды, за которыми я наблюдал в детстве. Ванкувер — город, который живет и дышит хоккеем, я с нетерпением жду возможности сыграть за свой родной город, как это было много лет назад», — написал Кейн в соцсети Х.