Стартовые в составы: возьмут ли россиян в первом раунде драфта НХЛ

Еще пару лет назад драфт-класс 2025 года называли потенциально одним из слабейших за последние десять лет. Уже тогда в списках доступных игроков не было видно широкой россыпи по-настоящему талантливых парней, за которых будет реальная рубка между командами. Сейчас аналитики в большинстве не отказываются от своих слов и считают стержневой для предстоящей ярмарки 2007 год рождения неурожайным для всего мирового сообщества. Оттого и прогнозы на первого номера и расклад в топ-5 разнятся от рейтинга к рейтингу.