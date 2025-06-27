Стартовые в составы: возьмут ли россиян в первом раунде драфта НХЛ

В Лос-Анджелесе
Как сильно упадет Рябкин?
Еще прошлым летом ни у кого не было сомнений в том, что Иван Рябкин уйдет в первом раунде драфта. Более того, большинство аналитиков называли его претендентом на попадание в топ-10. Но воспитанник балаковского «Кристалла» и ЦСКА своим странным отношением к делу, проблемами с лишним весом и скандалом с «Динамо» сделал всё, чтобы за сезон разочаровать скаутов и менеджеров.
Хоккейные навыки и задатки центра, который еще год назад доминировал в МХЛ, сомнений не вызывают. У него есть весь набор, чтобы стать заметной фигурой в НХЛ. Вот только для игры в лучшей лиге мира одного голого таланта недостаточно. Отношение Ивана к собственному телу и советам тренеров, желающих ему стать лучше, заставляют крепко задуматься, не пойдет ли он по пути Кирилла Кабанова — другого российского вундеркинда, который отказывался меняться и вел себя достаточно высокомерно.
Сейчас уже никого не удивляет, что Рябкин во всех авторитетных прогнозах свалился в середину второго раунда. Впрочем, взяться за голову еще не поздно. Серьезное падение вниз катастрофой не станет. Возможно, именно обвал котировок все-таки заставит Ивана пересмотреть свой подход к делу.
Уйдет ли Жаровский в первом раунде?
Сейчас несколько странным выглядит то, что российские СМИ весь сезон обсуждали игру проблемы Рябкина, но в упор не замечали Александра Жаровского до тех пор, пока он не дебютировал за «Салават Юлаев» в плей-офф. А ведь крайне техничный 18-летний парень из Клина из-за травм легионеров получил свой шанс в команде Виктора Козлова и практически с листа начал приносить пользу уфимцам, произведя огромное впечатление на всех.
Год назад Ринат Баширов не побоялся заплатить подольскому «Хорсу» за талантливейшего вингера с исключительным хоккейным интеллектом сразу 15 млн рублей. Но кто теперь скажет, что Жаровский, который имеет все шансы стать важной фигурой похудевшего «Салавата Юлаева» уже в следующем сезоне, не стоил тех денег?
Прямо сейчас клиент Дэна Мильштейна котируется в первой половине второго раунда. Однако легко представить, как кто-то из клубов рискнет потратить на него первый пик и сделает его первым россиянином на драфте.
На кого из российских «позднецветов» обратят внимание?
Уже достаточно давно наши хоккеисты знают одну простую вещь. Если тебя не выбрали в 18, это не значит, что в следующие пару лет не задрафтуют. Примеры Егора Чинахова, Ильи Набокова, Богдана Конюшкова и Даниила Пыленкова слишком свежи в памяти. Главное — не опускать руки и работать дальше, доказывая свою состоятельность.
В прошедшем сезоне в КХЛ не было по-настоящему сенсационных и, что самое важное, незанятых «позднецветов» для НХЛ. Большинство лидеров статистических рейтингов в категории U-20 уже забронированы разными североамериканскими клубами. Однако для драфта по-прежнему доступны блеснувший в аренде в «Ладе» гиператакущий защитник Магомед Шараканов, его коллега по амплуа Артем Щучинов, здорово проявивший себя у Андрея Козырева в «Северстали», голкипер Ярослав Кузьменко, без которого невозможно представить победу молодежки «Спартака» в Кубке Харламова, а также талантливый ярославский игровичок Роман Лутцев.
Учитывая не самый лучший урожай хоккеистов 2007 года рождения, кто-то из «переростков» наверняка заинтересует заокеанских менеджеров и окажется после второго дня распределителя энхаэловским проспектом.
Кто станет первым номером?
Еще пару лет назад драфт-класс 2025 года называли потенциально одним из слабейших за последние десять лет. Уже тогда в списках доступных игроков не было видно широкой россыпи по-настоящему талантливых парней, за которых будет реальная рубка между командами. Сейчас аналитики в большинстве не отказываются от своих слов и считают стержневой для предстоящей ярмарки 2007 год рождения неурожайным для всего мирового сообщества. Оттого и прогнозы на первого номера и расклад в топ-5 разнятся от рейтинга к рейтингу.
Пока одни отдают первенство невероятно разностороннему канадскому защитнику Мэттью Шеферу, пропустившему большую часть сезона из-за перелома ключицы и пережившему смерть матери из-за рака молочной железы, другие считают, что «Айлендерс» должны потратить свой стартовый пик на Майкла Мису — нападающего, который три года назад получил исключительный статус в юниорской лиге Онтарио, но не производящий такого же впечатления, как Коннор Бедард.
Из-за их спин может появиться фигура Джеймса Хагенса — парня, грохнувшего год назад рекорд Никиты Кучерова по очкам на ЮЧМ, но отыгравшего свой преддрафтовый год в NCAA весьма противоречиво, по сравнению с другими недавними топами студенческого хоккея.
Однако не самый сильный средний уровень хоккеистов и отсутствие большого числа ярких и исключительных персон благоволят повышенной непредсказуемости в первый день церемонии. Едва ли кто-то сейчас может со стопроцентной уверенностью сказать, каким будет состав топ-10 и как внутри него распределятся места.
Выберут ли белорусского хоккеиста десятый год подряд?
Белорусский хоккей стремительно прогрессирует — высоко ценят тамошнюю молодежь сейчас и за океаном. По крайней мере, этой весной наши соседи могут быть представлены на драфте как минимум одним игроком уже 10-й сезон подряд.
В отличие от прошлого года в этот раз среди белорусов не ожидается талантов уровня Артема Левшунова. Например, неплохие шансы уйти в поздних раундах есть у габаритного центра Ярослава Брызгалова, который прошлым летом перебрался в американскую USHL и поступил в один из колледжей Массачусетса, в котором начнет свое обучение только через сезон.
Главным же представителем братской республики должен стать 19-летний Егор Бориков, на которого скауты и менеджеры не обратили внимания на двух предыдущих драфтах. В минувшем сезоне физически крепкий крайний нападающий стал одним из ключевых игроков минского «Динамо» и выдал потрясающий плей-офф, повторив в нем рекорд Евгения Кузнецова (7) по голам для игроков младше 20 лет. Сейчас парень из Жлобина в различных рейтингах котируется на уровне четвертого-пятого раундов, и наверняка на этот раз североамериканские специалисты не пройдут мимо него.
Леонид Ларин