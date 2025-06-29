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«Бостон» подписал новый контракт с хоккеистом Хуснутдиновым

Соглашение с российским нападающим рассчитано до конца сезона-2026/27.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» подписал новое соглашение с российским нападающим Маратом Хуснутдиновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Хуснутдинову 22 года, в регулярном чемпионате сезона-2024/25 он провел 75 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 7 голевых передач. Россиянин выступает за «Бостон» с предыдущего сезона, до этого в НХЛ он был игроком «Миннесоты», в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге Хуснутиднов выступал за петербургский СКА и «Сочи».