«Бостон» подписал новый контракт с хоккеистом Хуснутдиновым

Хуснутдинову 22 года, в регулярном чемпионате сезона-2024/25 он провел 75 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 7 голевых передач. Россиянин выступает за «Бостон» с предыдущего сезона, до этого в НХЛ он был игроком «Миннесоты», в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге Хуснутиднов выступал за петербургский СКА и «Сочи».