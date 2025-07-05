Романов: Демидов — отличный игрок и очень подходит «Канадиенс», он уже стал там звездой

«Ему просто нужно продолжать работать так, как он всегда это делал. Не зацикливаться на похвалах — в “Монреале” грань между любовью и ненавистью очень тонкая. Он отличный игрок и очень подходит “Канадиенс”. У них сейчас мощная перестройка с большим количеством талантов.