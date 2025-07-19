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Овечкин посетил Никольскую улицу, на которой вывешены баннеры в честь его рекорда

После хоккеист отправился на свою родную площадку на окраине Москвы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин посетил Никольскую улицу в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Овечкин подошел к Красной площади со стороны Иверских ворот. На Никольской улице находятся баннеры в честь рекорда хоккеиста в НХЛ.

После Овечкин отправился на свою родную площадку на окраине Москвы, которая была отремонтирована.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

В начале апреля Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив достижение канадца Уэйна Гретцки.

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