Овечкин стал девятикратным обладателем «Харламов Трофи»

«Харламов Трофи» учрежден газетой «Советский спорт» и носит имя советского игрока Валерия Харламова. Первым обладателем трофея стал Сергей Федоров в 2003 году. С 2003 по 2015 год приз присуждался только лучшему россиянину в НХЛ. Его выбирали сами российские игроки НХЛ — каждый из них в опросе газеты называл свою лучшую тройку.