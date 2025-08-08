Ричмонд
Овечкин стал девятикратным обладателем «Харламов Трофи»

Форвард «Вашингтона» в апреле этого года побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона.

«Харламов Трофи» учрежден газетой «Советский спорт» и носит имя советского игрока Валерия Харламова. Первым обладателем трофея стал Сергей Федоров в 2003 году. С 2003 по 2015 год приз присуждался только лучшему россиянину в НХЛ. Его выбирали сами российские игроки НХЛ — каждый из них в опросе газеты называл свою лучшую тройку.

С 2016 года приз вручается отечественному игроку независимо от того, в какой лиге он играет. В голосовании участвует коллегия из 65 экспертов, в которую входят члены Зала славы отечественного хоккея, менеджеры клубов Континентальной хоккейной лиги, журналисты и легенды спорта. С 2020 по 2024 год приз не вручался.

39-летний Овечкин становился обладателем «Харламов Трофи» в 2006—2010 году, а также в 2014, 2015 и 2018 годах. В апреле этого года Овечкин стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, побив достижение по количеству заброшенных шайб канадца Уэйна Гретцки (895). Сейчас на счету россиянина 897 голов. Также Овечкин побил рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в регулярных сезонах НХЛ.

Обладателями «Харламов Трофи» также становились Илья Ковальчук (2004), Павел Дацюк (2011, 2013), Евгений Малкин (2012, 2017), Артемий Панарин (2016) и Никита Кучеров (2019). В 2005 году приз не вручался из-за локаута в НХЛ.

