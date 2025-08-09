«Это безобразие». Фетисов — о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

«Это уродство. Есть прописанные правила, что хоккеист, выигравший Кубок Стэнли, имеет право у себя на родине провести с трофеем два дня, поучаствовать в благотворительных мероприятиях. В 1997 году я выиграл свой первый Кубок Стэнли, после чего пришел к Гэри Беттмэну и сказал ему: “Я хочу привезти трофей в Москву”. Он ответил: “Нет, у вас там везде бандиты. Не будет тебе Кубка Стэнли”. Но я хотел привезти Кубок Стэнли в Москву, и я его в итоге привёз, добился этого разрешения от НХЛ.



То, что происходит сейчас, я не понимаю. НХЛ показывает толерантность и следует спортивному принципу, не допускает дискриминации по отношению к россиянам, но в то же время вводит какие-то ограничения на пользование трофеем, который завоевывается кровью и потом. Это безобразие», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».