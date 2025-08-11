Матвей Мичков не вошёл в топ-30 лучших игроков НХЛ в 2030 году по прогнозу Daily Faceoff

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» 20-летний Матвей Мичков не попал в предполагаемый список из 30 лучших хоккеистов НХЛ в 2030 году. Рейтинг составил портал Daily Faceoff. Всего в рейтинг вошли три российских игрока: Кирилл Капризов (11-е место), Ярослав Аскаров (15-е) и Игорь Шестеркин (24-е).