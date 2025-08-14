«У него просто невероятные руки, я был очень впечатлён». Канадский журналист — о Демидове

«Игроки НХЛ пару раз говорили: “Вау, это просто безумие”. Что он только что вытворял. Я понятия не имею, что он будет делать дальше [в сезоне]. Я был очень, очень впечатлён. У него просто невероятные руки», — заявил Уайлд в подкасте Тони Маринаро.