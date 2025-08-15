Щитов — об Овечкине: в этом сезоне все захотят увидеть живую легенду

«Доходность “Вашингтона” во многом зависит от Овечкина. Сколько внимания он привлёк в прошлом сезоне? Весь мир следил, когда он побьёт рекорд Гретцки. Конечно, все будут стремиться посетить его матчи и увидеть живую легенду», — приводит слова Щитова LiveResult.
В апреле этого года 39-летний Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».
