Брэди Мартин — лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ

Сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нэшвилл Предаторз» на сезон-2025/2026.

Сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нэшвилл Предаторз» на сезон-2025/2026. Первое место в топ-5 занял 18-летний форвард Брэди Мартин.

В минувшем сезоне нападающий провёл 57 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» и набрал 72 (33+39) очка при полезности «+25». В пяти играх плей-офф хоккеист заработал 4 (2+2) балла. Также Брэди стал победителем ЮЧМ-2025 в составе сборной Канады U18. На турнире Мартин набрал 11 (3+8) очков в семи играх при лучшей на турнире полезности «+15».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Брэди Мартин;

2. Таннер Молендик;

3. Давид Эдстрём;

4. Кэмерон Рид;

5. Мэттью Вуд.