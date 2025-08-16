Брэди Мартин — лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ

В минувшем сезоне нападающий провёл 57 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» и набрал 72 (33+39) очка при полезности «+25». В пяти играх плей-офф хоккеист заработал 4 (2+2) балла. Также Брэди стал победителем ЮЧМ-2025 в составе сборной Канады U18. На турнире Мартин набрал 11 (3+8) очков в семи играх при лучшей на турнире полезности «+15».