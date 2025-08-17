Капризов наберёт 109 очков в новом сезоне по прогнозу НХЛ, Тарасенко — в 2 раза меньше

По подсчётам портала, Капризов в сезоне‑2025/26 наберет 109 очков — с этим показателем авторы НХЛ предлагают всем игрокам в фэнтези выбирать россиянина в свои команды как одного из 10 лучших хоккеистов. Следующим после Капризова в «Миннесоте» по набранным очкам в новом сезоне станет американский форвард Мэтт Болди (80). Новичок «Уайлд» Владимир Тарасенко заработает 48 баллов результативности, также специалисты предлагают последить за экс‑игроком «Металлурга» 21‑летним нападающим Данилой Юровым.