Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Капризов наберёт 109 очков в новом сезоне по прогнозу НХЛ, Тарасенко — в 2 раза меньше

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов будет лучшим бомбардиром команды в новом сезоне по версии сайта НХЛ.

Источник: Getty Images

«Хотя Капризов за свою карьеру лишь дважды сыграл более 70 матчей, его можно смело включать в топ-10 фэнтези-игроков во всех форматах, а также в пятёрку лучших нападающих», — написано в статье пресс-службы НХЛ.

По подсчётам портала, Капризов в сезоне‑2025/26 наберет 109 очков — с этим показателем авторы НХЛ предлагают всем игрокам в фэнтези выбирать россиянина в свои команды как одного из 10 лучших хоккеистов. Следующим после Капризова в «Миннесоте» по набранным очкам в новом сезоне станет американский форвард Мэтт Болди (80). Новичок «Уайлд» Владимир Тарасенко заработает 48 баллов результативности, также специалисты предлагают последить за экс‑игроком «Металлурга» 21‑летним нападающим Данилой Юровым.