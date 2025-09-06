Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Кен Драйден

«Кен Драйден был выдающимся спортсменом и человеком, а за маской скрывалась невероятная личность, — сказал владелец “Монреаля” Джефф Молсон. — Сегодня мы скорбим не только о потере краеугольного камня одной из величайших хоккейных династий, но и о потере семьянина, заботливого гражданина и джентльмена, глубоко повлиявшего на нашу жизнь и жизнь общества на протяжении поколений. Он был одной из настоящих легенд, которые помогли сделать этот клуб таким, каким он является сегодня. Кен воплощал в себе все лучшее, что есть в “Монреале”, и его наследие выходит за рамки нашего спорта. От имени семьи Молсон и всей нашей организации я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кому посчастливилось знать его лично».