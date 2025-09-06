Ричмонд
Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Кен Драйден

Ему было 78 лет.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной Канады и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Кен Драйден умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Монреаля».

Причиной смерти стал рак.

«Кен Драйден был выдающимся спортсменом и человеком, а за маской скрывалась невероятная личность, — сказал владелец “Монреаля” Джефф Молсон. — Сегодня мы скорбим не только о потере краеугольного камня одной из величайших хоккейных династий, но и о потере семьянина, заботливого гражданина и джентльмена, глубоко повлиявшего на нашу жизнь и жизнь общества на протяжении поколений. Он был одной из настоящих легенд, которые помогли сделать этот клуб таким, каким он является сегодня. Кен воплощал в себе все лучшее, что есть в “Монреале”, и его наследие выходит за рамки нашего спорта. От имени семьи Молсон и всей нашей организации я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кому посчастливилось знать его лично».

Драйден был выбран на драфте НХЛ в 1964 году «Бостоном» под общим 14-м номером, но клуб обменял права на 16-летнего игрока в «Монреаль». За канадский клуб хоккеист выступал с 1970 по 1979 год, выиграв шесть Кубков Стэнли (1971, 1973, 1976−1979), он является рекордсменом по этому показателю среди вратарей вместе с соотечественником Жаком Плантом. Драйден пять раз признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (1973, 1976−1979). Больше него «Везина Трофи» доставалась только Планту (7), чеху Доминику Гашеку (6) и канадцу Биллу Дёрнану (6).

В 1971 году Драйден был признан лучшим игроком финальной серии плей-офф, в 1972-м — лучшим новичком сезона в НХЛ. Сезон-1970/71 он начал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за фарм-клуб «Монреаля», из-за недостаточного количества матчей он смог претендовать на приз лучшему новичку только через год. Канадец пять раз принимал участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (1972, 1975−1978) и попадал в первую команду сезона (1973, 1976−1979). В 1983 году Драйдена включили в Зал хоккейной славы в Торонто, в 2007 году «Монреаль» вывел из обращения номер 29, под которым за команду выступал голкипер.

Драйден был участником Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Он провел четыре матча и защищал ворота в стартовой игре противостояния, которая завершилась со счетом 7:3 в пользу советских хоккеистов. В 1997 году Драйден стал президентом «Торонто», но покинул команду через семь лет, чтобы баллотироваться в парламент Канады. На выборах он одержал победу и был назначен министром социального развития страны. Позднее, в 2006 году, его переизбрали на эту должность.