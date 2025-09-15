Александр Овечкин снимется в фильме «Хоккейный папа — 2»

По словам постановщика, в новой истории хоккейные папы вместе со своими повзрослевшими детьми примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире «Игры будущего». «Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и в свою команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками — как в жизни, так и на льду», — добавил режиссер.