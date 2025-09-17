Ричмонд
НХЛ поздравила капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с 40-летием

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своей странице в социальной сети Х поздравила российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

Источник: Чемпионат.com

«С 40-летием, Ови!» — сказано в сообщении лиги. НХЛ прикрепила фотографию Овечкина с сыновьями и праздничными шарами.

В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов.

Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Кэпиталз» с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли.

