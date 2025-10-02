Российских хоккеистов Просветова и Кравцова выставили на драфт отказов в НХЛ

Кравцову 25 лет, с 2023 года он выступал за челябинский «Трактор», с которым в 2025 году дошел до финала Кубка Гагарина, где челябинцы со счетом 1−4 в серии уступили ярославскому «Локомотиву». В 66 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ Кравцов забросил 27 шайб и отдал 31 голевую передачу, в 19 играх плей-офф он забросил шесть шайб и отдал один голевой пас. Ранее Кравцов выступал за «Ванкувер» в сезоне-2022/23, также в НХЛ нападающий был игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».