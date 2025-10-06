Хоккеиста «Каролины» Никишина внесли в базу «Миротворца»

Никишину 24 года, он подписал контракт с «Каролиной» в апреле 2025 года. До этого с 2022 года он играл за петербургский СКА. Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в сезоне-2022/23 он набрал 55 очков (11 голов + 44 результативных паса), в сезоне-2023/24 — 56 (17 + 39), установив рекорд по этому показателю среди российских защитников. Также Никишин установил рекорд по голам среди игроков обороны в составе СКА.