Хоккеиста «Каролины» Никишина внесли в базу «Миротворца»

Спортсмен вошел в список из-за награждения ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в декабре 2023 года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Александр Никишин внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Хоккеист попал в список из-за награждения ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в декабре 2023 года.

Никишину 24 года, он подписал контракт с «Каролиной» в апреле 2025 года. До этого с 2022 года он играл за петербургский СКА. Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в сезоне-2022/23 он набрал 55 очков (11 голов + 44 результативных паса), в сезоне-2023/24 — 56 (17 + 39), установив рекорд по этому показателю среди российских защитников. Также Никишин установил рекорд по голам среди игроков обороны в составе СКА.

В сезоне-2024/25 Никишин в регулярном чемпионате набрал 46 (17 + 29) очков в 61 матче, замкнув тройку лидеров по результативности среди защитников. Также на взрослом уровне он выступал за московский «Спартак» и воскресенский «Химик».