Не Овечкин и даже не Капризов! Лучшим русским снайпером на предсезонке НХЛ стал новичок Гридин

Кто станет лучшим снайпером среди россиян в предстоящем сезоне НХЛ? Хлопнет дверью в свой потенциально последний сезон Александр Овечкин? Продолжит прогрессировать Павел Дорофеев и Кирилл Марченко? Совершит прорыв Матвей Мичков? Наконец-то, впервые за карьеру выбьет 50 голов Артемий Панарин? А уж Кириллу Капризову, который только что подписал 17-миллионный контракт, сам бог велел выкручивать все показатели на максимум.
Ответы на все эти вопросы мы узнаем только весной. Но уже сейчас известен игрок, ставший самым забивным россиянином на предсезонке. К этому, конечно, не стоит относиться слишком серьезно. Выставочные игры есть выставочные игры. Тем более что в них звезд используют по минимуму. Так, Овечкин провел за «Вашингтон» всего два матча и остался без очков, а Панарин из-за повреждения пропустил всю предсезонку.
Состоявшиеся игроки, звезды и лидеры своих команд на результаты предсезонных матчей не будут обращать особого внимания. А вот для новичка лиги или парня, застрявшего между НХЛ и АХЛ, это крутой задел на будущее. К примеру, год назад Павел Дорофеев положил за «Вегас» четыре шайбы на предсезонке, после чего выдал результат в виде 35 голов в регулярном чемпионате? Правда, Даниилу Гущину, который прошлой осенью стал наравне с Барзалом лучшим бомбардиром всей предсезонки, это не особо помогло закрепиться в «Сан-Хосе».
Теперь же ярко блеснул тот, от которого этого никто не ожидал. В том числе наши канадские коллеги, плотно освещающие «Калгари». По итогам турнира новичков про Матвея Гридина один журналист написал, что профессиональный дебют российского форварда состоится не очень скоро. Основной лагерь «Флэймс» заставляет не просто сомневаться в прогнозе этого репортера, а вот-вот сделает из него клоуна. Ведь Гридин — главная русская сенсация и, кажется, проспект «Калгари» № 1.
После двух игр на пристрелку Гридин отличился во встрече с «Виннипегом», а уже через два дня повторил трюк в матче с «Сиэтлом». Он не по годам зрело реализовал выход один на один. Немецкий голкипер Филипп Грубауэр оказался не у дел.
В той же встрече он исполнил буллит, второй раз огорчив Грубауэра. Свою попытку Гридин выполнил почти в стиле Кузнецова — нарочито медленно. Так молодой россиянин принес «Калгари». Но это была еще не самая большая добыча Матвея на этой предсезонке.
Самым запоминающимся для Гридина наверняка стал заключительный матч предсезонки, и снова против «Виннипега». Отличие от первой встречи заключалось в том, что противостоял ему действующий обладатель «Везины» и MVP прошлой регулярки. 19-летнего форварда «огоньков» это не смутило, и он в непосредственной близости от Коннора Хеллебака разобрался с топ-голкипером.
Но откуда он вообще взялся?
Гридин родился в Кургане. До него уроженцев этого города не выбирали на драфте НХЛ. Не добирались до этого уровня курганцы и окольными путями. Тогда как на драфте-2024 «Калгари» достаточно сенсационно назвало его фамилию под № 28. До начала церемонии ожидалось, что Матвей уйдет во втором раунде. Столь высокий выбор он заслужил игрой в USHL. С 83 очками Гридин стал лучшим бомбардиром этой американской лиги. Интересно, что выступал он за «Маскигон» — команду, в которой когда-то играл Андрей Свечников. С ним и сравнивают проспекта «огоньков».
За океан Гридин уезжал из «Авангарда». Матвей, поигравший и в Хабаровске, и в питерском «Спартаке», стал частью масштабной закупки омской академии. На берег Иртыша привозили талантливых юниоров со всех концов страны, но не все задержались в системе «ястребов». Семья Гридина не договорилась об условиях контракта с тогдашним генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым, после чего Матвей перебрался в США.
После двух сезонов в юниорской USHL и выбора на драфте Гридин должен был перейти на ступень выше — в студенческий хоккей. Однако вместо NCAA он высадился в Канаде. Сообщалось, что вариант с Мичиганским университетом сорвался из-за плохих оценок в школе, ведь играя в студенческой команде, необходимо еще и получать образование. Его агент Ден Мильштейн это опроверг, заявив, что в лигу Квебека его клиент поехал за большим количеством матчей и возможностью досрочно подписать контракт с «Калгари».
Не самую сильную лигу Квебека Гридин предсказуемо разорвал, стал лучшим новичком сезона и получил «приз Сидни Кросби». А теперь, приехав в лагерь «Калгари» без опыта профессионального хоккея, показал свой потенциал на взрослом уровне. Однако ждать, что он тут же начнет играть в НХЛ, наивно. Не только потому, что «огоньки» пополнились сильными форвардами Фабри и Фростом, что закрывает дорогу в основу нашему форварду. Прежде всего, самому Гридину нужно для начала понюхать порох среди мужиков. И хотя бы половина сезона в АХЛ — это то, что доктор прописал.
Дмитрий Ерыкалов