Не Овечкин и даже не Капризов! Лучшим русским снайпером на предсезонке НХЛ стал новичок Гридин

Не самую сильную лигу Квебека Гридин предсказуемо разорвал, стал лучшим новичком сезона и получил «приз Сидни Кросби». А теперь, приехав в лагерь «Калгари» без опыта профессионального хоккея, показал свой потенциал на взрослом уровне. Однако ждать, что он тут же начнет играть в НХЛ, наивно. Не только потому, что «огоньки» пополнились сильными форвардами Фабри и Фростом, что закрывает дорогу в основу нашему форварду. Прежде всего, самому Гридину нужно для начала понюхать порох среди мужиков. И хотя бы половина сезона в АХЛ — это то, что доктор прописал.