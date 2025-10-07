Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в 2025 году

На первом месте расположился американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, заработавший $20,2 млн.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не вошел в топ-10 самых зарабатывающих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году. Об этом сообщило издание Forbes.

На первом месте расположился американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, заработавший $20,2 млн ($15,2 млн зарплата + $5 млн доходы вне льда). В тройку лидеров вошли канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон ($19,1 млн; $16,1 млн + $3 млн) и немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль ($19 млн; $16,5 млн + $2,5 млн). Из россиян в десятку лучших попал только вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин ($15,9 млн; $15,8 млн + $0,1 млн), занявший шестую позицию. Список замкнул чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк ($14,5 млн; $12,5 млн + $2 млн).

Овечкин остается в лидерах по заработку вне льда (около $5 млн). Его обошли канадские нападающие Коннор Макдэвид ($6,5 млн) и Сидни Кросби ($5,5 млн), выступающие за «Эдмонтон» и «Питтсбург» соответственно.

В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по числу заброшенных шайб. На счету россиянина 897 голов. Он превзошел по этому показателю канадского форварда Уэйна Гретцки (894).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше