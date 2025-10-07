Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Джерси Капризова и Овечкина стали самыми продаваемыми в НХЛ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Джерси россиян Кирилла Капризова и Александра Овечкина стали наиболее продаваемыми перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Fanatics.

Капризов занял в этом рейтинге первое место, Овечкин — второе. Далее в первой пятерке расположились американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, капитан «Юты Мамонт» американский нападающий Клейтон Келлер и чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

Капризов в межсезонье заключил новый контракт с «Миннесотой Уайлд». Соглашение с рекордсменом команды по голам за сезон (47) вступит в силу в сезоне-2026/27. За восемь лет 28-летний россиянин заработает рекордные для лиги 136 млн долларов.

Овечкину 40 лет, предстоящий сезон станет 21-м в карьере россиянина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина 897 заброшенных шайб.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше