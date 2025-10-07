Джерси Капризова и Овечкина стали самыми продаваемыми в НХЛ

Капризов занял в этом рейтинге первое место, Овечкин — второе. Далее в первой пятерке расположились американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, капитан «Юты Мамонт» американский нападающий Клейтон Келлер и чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.
Капризов в межсезонье заключил новый контракт с «Миннесотой Уайлд». Соглашение с рекордсменом команды по голам за сезон (47) вступит в силу в сезоне-2026/27. За восемь лет 28-летний россиянин заработает рекордные для лиги 136 млн долларов.
Овечкину 40 лет, предстоящий сезон станет 21-м в карьере россиянина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина 897 заброшенных шайб.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.