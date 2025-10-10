Капризов сделал ассистентский хет-трик в стартовой игре сезона НХЛ

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал три результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Миннесоты». Для обеих команд прошедшая игра стала первой в сезоне.
Капризов поднялся на восьмое место в списке лучших ассистентов «Миннесоты» в регулярных чемпионатах НХЛ (204). Россиянин обошел канадского нападающего Эндрю Брюнетта (202) и шведского защитника Юнаса Бродина (202). Седьмую позицию занимает словацкий нападающий Мариан Габорик (214). Капризов набрал очки в стартовой игре в шестом сезоне подряд, что является клубным рекордом.
В сентябре Капризов подписал новый восьмилетний контракт с «Миннесотой». По нему игрок будет получать $17 млн за сезон, а за все время действия соглашения заработает $136 млн. Капризов стал рекордсменом НХЛ по этим показателям, превзойдя достижения немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон) и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет).
Следующий матч «Миннесота» проведет в ночь на 12 октября по московскому времени дома против «Коламбуса». «Сент-Луис» вечером 11 октября сыграет в гостях против «Калгари».
Джим Монтгомери
Джон Хайнс
Джордан Биннингтон
Филип Густавссон
00:34
Джастин Фолк
09:00
Матье Джозеф
15:54
Райан Хартман
(Маркус Юханссон)
17:30
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Марко Росси)
23:50
Давид Иржичек
26:50
Винс Хиностроза
32:19
Брэйден Шенн
32:27
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
37:36
Райан Хартман
(Яков Тренин)
47:27
Марко Росси
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит