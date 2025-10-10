Ричмонд
Капризов сделал ассистентский хет-трик в стартовой игре сезона НХЛ

«Миннесота» разгромила «Сент-Луис».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал три результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Миннесоты». Для обеих команд прошедшая игра стала первой в сезоне.

Капризов поднялся на восьмое место в списке лучших ассистентов «Миннесоты» в регулярных чемпионатах НХЛ (204). Россиянин обошел канадского нападающего Эндрю Брюнетта (202) и шведского защитника Юнаса Бродина (202). Седьмую позицию занимает словацкий нападающий Мариан Габорик (214). Капризов набрал очки в стартовой игре в шестом сезоне подряд, что является клубным рекордом.

В сентябре Капризов подписал новый восьмилетний контракт с «Миннесотой». По нему игрок будет получать $17 млн за сезон, а за все время действия соглашения заработает $136 млн. Капризов стал рекордсменом НХЛ по этим показателям, превзойдя достижения немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон) и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет).

Следующий матч «Миннесота» проведет в ночь на 12 октября по московскому времени дома против «Коламбуса». «Сент-Луис» вечером 11 октября сыграет в гостях против «Калгари».

Сент-Луис
0:5
0:2, 0:2, 0:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
10.10.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Джон Хайнс
Вратари
Джордан Биннингтон
Филип Густавссон
1-й период
00:34
Джастин Фолк
09:00
Матье Джозеф
15:54
Райан Хартман
(Маркус Юханссон)
17:30
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Марко Росси)
2-й период
23:50
Давид Иржичек
26:50
Винс Хиностроза
32:19
Брэйден Шенн
32:27
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
37:36
Райан Хартман
(Яков Тренин)
3-й период
47:27
Марко Росси
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
Статистика
Сент-Луис
Миннесота
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
