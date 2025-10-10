Капризов сделал ассистентский хет-трик в стартовой игре сезона НХЛ

В сентябре Капризов подписал новый восьмилетний контракт с «Миннесотой». По нему игрок будет получать $17 млн за сезон, а за все время действия соглашения заработает $136 млн. Капризов стал рекордсменом НХЛ по этим показателям, превзойдя достижения немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон) и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет).