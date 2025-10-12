Ричмонд
Овечкин обошел Лемье по очкам в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в гостевых матчах.

Источник: AP 2024

Овечкин сделал результативный пас в начале игры с «Нью-Йорк Айлендерс» и довел число очков до 785 (457 голов + 328 передач) в 749 матчах. Он обошел по этому показателю двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» канадского форварда Марио Лемье — 784 очка (315+469) в 443 встречах.

Рекордсменом является канадский нападающий Уэйн Гретцки (1 298). На шестой позиции располагается другой канадский форвард Марсель Дионн (811).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
