Овечкин обошел Лемье по очкам в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ

Овечкин сделал результативный пас в начале игры с «Нью-Йорк Айлендерс» и довел число очков до 785 (457 голов + 328 передач) в 749 матчах. Он обошел по этому показателю двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» канадского форварда Марио Лемье — 784 очка (315+469) в 443 встречах.
Рекордсменом является канадский нападающий Уэйн Гретцки (1 298). На шестой позиции располагается другой канадский форвард Марсель Дионн (811).
