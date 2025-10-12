Дорофеев забросил шайбу в третьем матче подряд со старта сезона НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В воскресенье Дорофеев отличился в гостевой игре регулярного чемпионата против «Сиэтла», сравняв счет в третьем периоде. Встреча завершилась поражением «Вегаса» в овертайме со счетом 1:2.
До этого Дорофеев трижды поразил ворота «Лос-Анджелеса» (5:6 Б) и забил гол в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Россиянин является единоличным лидером снайперской гонки.
«Сиэтл» выиграл второй матч с начала сезона, в стартовой игре команда дома победила «Анахайм» (3:1). Следующую игру клуб проведет в ночь на 15 октября по московскому времени на выезде против «Монреаля». «Вегас» в этот же день сыграет в гостях с «Калгари».
В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на своем льду одолел «Ванкувер» (3:1). Результативный пас на счету нападающего домашней команды Василия Подколзина.
Дэн Байлсма
Брюс Кэссиди
Джой Даккорд
(00:00-64:56)
Адин Хилл
(00:00-64:56)
20:32
Колтон Сиссонс
24:47
Джейми Олексяк
27:17
Брэйден Макнэбб
27:58
Мэттью Бенайерс
(Джордан Эберле, Винс Данн)
31:32
Брэндон Монтур
31:32
Бен Хаттон
34:48
Жереми Лозон
39:49
Джордан Эберле
43:26
Райан Уинтертон
44:11
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
64:56
Джаред Маккэн
(Мэттью Бенайерс, Винс Данн)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит