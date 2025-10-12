Дорофеев забросил шайбу в третьем матче подряд со старта сезона НХЛ

«Сиэтл» выиграл второй матч с начала сезона, в стартовой игре команда дома победила «Анахайм» (3:1). Следующую игру клуб проведет в ночь на 15 октября по московскому времени на выезде против «Монреаля». «Вегас» в этот же день сыграет в гостях с «Калгари».