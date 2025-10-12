Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.22
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Дорофеев забросил шайбу в третьем матче подряд со старта сезона НХЛ

Нападающий «Вегаса» с пятью шайбами возглавляет список лучших снайперов текущего сезона.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В воскресенье Дорофеев отличился в гостевой игре регулярного чемпионата против «Сиэтла», сравняв счет в третьем периоде. Встреча завершилась поражением «Вегаса» в овертайме со счетом 1:2.

До этого Дорофеев трижды поразил ворота «Лос-Анджелеса» (5:6 Б) и забил гол в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Россиянин является единоличным лидером снайперской гонки.

«Сиэтл» выиграл второй матч с начала сезона, в стартовой игре команда дома победила «Анахайм» (3:1). Следующую игру клуб проведет в ночь на 15 октября по московскому времени на выезде против «Монреаля». «Вегас» в этот же день сыграет в гостях с «Калгари».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на своем льду одолел «Ванкувер» (3:1). Результативный пас на счету нападающего домашней команды Василия Подколзина.

Сиэтл
2:1
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
12.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Брюс Кэссиди
Вратари
Джой Даккорд
(00:00-64:56)
Адин Хилл
(00:00-64:56)
2-й период
20:32
Колтон Сиссонс
24:47
Джейми Олексяк
27:17
Брэйден Макнэбб
27:58
Мэттью Бенайерс
(Джордан Эберле, Винс Данн)
31:32
Брэндон Монтур
31:32
Бен Хаттон
34:48
Жереми Лозон
39:49
Джордан Эберле
3-й период
43:26
Райан Уинтертон
44:11
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
Овертайм
64:56
Джаред Маккэн
(Мэттью Бенайерс, Винс Данн)
Статистика
Сиэтл
Вегас
Штрафное время
11
11
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит