Форварда «Коламбуса» Марченко признали первой звездой дня в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Марченко оформил хет-трик в гостевой игре регулярного чемпионата против «Миннесоты» (7:4). Второй гол в исполнении россиянина стал победным.
Второй звездой стал белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас, отметившийся двумя голами и одной результативной передачей в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
Третьей звездой признали шведского форварда Лео Карлссона из «Анахайма», который забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в выездной встрече с «Сан-Хосе» (7:6 ОТ).