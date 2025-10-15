Кросби вышел на 9-е место по результативным передачам в «регулярках» НХЛ

Кросби сделал две голевые передачи в гостевом матче против «Анахайма» (3:4) и довел их число до 1 065. Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отличились Джастин Бразо (2-я минута), которому ассистировал российский нападающий клуба Евгений Малкин, а также Рикард Раккель (8) и Энтони Манта (38), которым ассистировал Кросби. У «Анахайма» отметились Крис Крайдер (10, 59), Каттер Готье (20) и Дрю Хеллесон (30).