Кросби вышел на 9-е место по результативным передачам в «регулярках» НХЛ

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на чистое девятое место в списке лучших ассистентов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кросби сделал две голевые передачи в гостевом матче против «Анахайма» (3:4) и довел их число до 1 065. Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отличились Джастин Бразо (2-я минута), которому ассистировал российский нападающий клуба Евгений Малкин, а также Рикард Раккель (8) и Энтони Манта (38), которым ассистировал Кросби. У «Анахайма» отметились Крис Крайдер (10, 59), Каттер Готье (20) и Дрю Хеллесон (30).
В списке лучших ассистенов лиги Кросби опередил Стива Айзермана (1 063), восьмое место занимает Адам Оутс (1 079), лидирует Уэйн Гретцки (1 963).
«Питтсбург» набрал 4 очка в 4 матчах и располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе. «Анахайм» идет четвертым в Атлантическом дивизионе с 4 очками в 3 играх. Следующий матч «Питтсбург» проведет на выезде против «Лос-Анджелеса», «Анахайм» примет «Каролину». Обе встречи состоятся в ночь на 17 октября.
В другом матче регулярного чемпионата «Сан-Хосе» дома уступил «Каролине» (1:5). Российский защитник гостей Александр Никишин записал на свой счет голевую передачу, которая стала для него третьей в нынешнем сезоне.
Джоэль Кенневилль
Дэн Мьюз
Лукаш Достал
Тристан Джерри
(00:00-58:49)
Тристан Джерри
(c 59:48)
01:03
Джастин Бразо
(Евгений Малкин, Райан Ши)
03:26
Мэтью Дамба
07:01
Рикард Ракелль
(Райан Ши, Сидни Кросби)
08:52
Сидни Кросби
09:42
Крис Крайдер
(Лео Карлссон, Микаэль Гранлунд)
19:25
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Павел Минтюков)
20:55
Рикард Ракелль
29:48
Дрю Хеллесон
(Крис Крайдер)
37:01
Энтони Манта
(Сидни Кросби, Брайан Раст)
37:01
Командный штраф
43:18
Эрик Карлссон
58:26
Паркер Уотерспун
58:33
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
59:48
Крис Летанг
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит