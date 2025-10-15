Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.40
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.55
П2
4.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.23
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.16
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.67
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Кросби вышел на 9-е место по результативным передачам в «регулярках» НХЛ

В активе канадского форварда «Питтсбурга» 1 065 голевых пасов.

Источник: NHL.com

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на чистое девятое место в списке лучших ассистентов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кросби сделал две голевые передачи в гостевом матче против «Анахайма» (3:4) и довел их число до 1 065. Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отличились Джастин Бразо (2-я минута), которому ассистировал российский нападающий клуба Евгений Малкин, а также Рикард Раккель (8) и Энтони Манта (38), которым ассистировал Кросби. У «Анахайма» отметились Крис Крайдер (10, 59), Каттер Готье (20) и Дрю Хеллесон (30).

В списке лучших ассистенов лиги Кросби опередил Стива Айзермана (1 063), восьмое место занимает Адам Оутс (1 079), лидирует Уэйн Гретцки (1 963).

«Питтсбург» набрал 4 очка в 4 матчах и располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе. «Анахайм» идет четвертым в Атлантическом дивизионе с 4 очками в 3 играх. Следующий матч «Питтсбург» проведет на выезде против «Лос-Анджелеса», «Анахайм» примет «Каролину». Обе встречи состоятся в ночь на 17 октября.

В другом матче регулярного чемпионата «Сан-Хосе» дома уступил «Каролине» (1:5). Российский защитник гостей Александр Никишин записал на свой счет голевую передачу, которая стала для него третьей в нынешнем сезоне.

Анахайм
4:3
2:2, 1:1, 1:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
15.10.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Honda Center, 17622 зрителя
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Дэн Мьюз
Вратари
Лукаш Достал
Тристан Джерри
(00:00-58:49)
Тристан Джерри
(c 59:48)
1-й период
01:03
Джастин Бразо
(Евгений Малкин, Райан Ши)
03:26
Мэтью Дамба
07:01
Рикард Ракелль
(Райан Ши, Сидни Кросби)
08:52
Сидни Кросби
09:42
Крис Крайдер
(Лео Карлссон, Микаэль Гранлунд)
19:25
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Павел Минтюков)
2-й период
20:55
Рикард Ракелль
29:48
Дрю Хеллесон
(Крис Крайдер)
37:01
Энтони Манта
(Сидни Кросби, Брайан Раст)
37:01
Командный штраф
3-й период
43:18
Эрик Карлссон
58:26
Паркер Уотерспун
58:33
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
59:48
Крис Летанг
Статистика
Анахайм
Питтсбург
Штрафное время
2
12
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит