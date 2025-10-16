Ричмонд
«Флорида» потерпела первое поражение в сезоне НХЛ с Бобровским в воротах

Команда уступила «Детройту» со счетом 1:4.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. «Детройт» обыграл «Флориду» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мейсон Эпплтон (23-я и 59-я минуты), Патрик Кейн (30), Майкл Расмуссен (60). У «Флориды» отличился Брэд Маршанд (35).

«Флорида» впервые в сезоне проиграла в матче, в котором ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский. В игре с «Детройтом» россиянин отразил 21 бросок из 23. На прошлой неделе Бобровский одержал три победы в трех играх и был признан третьей звездой недели. В среднем он пропускал 1,67 гола за игру и отразил 92,5% бросков.

«Флорида» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе с 6 очками после пяти встреч. Столько же очков после четырех игр набрал и «Детройт», который располагается строчкой выше и опережает «Флориду» по дополнительным показателям.

В другом матче игрового дня «Баффало» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Оттаву» со счетом 8:4.

Детройт
4:1
0:0, 2:1, 2:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
16.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 18665 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Пол Морис
Вратари
Кэм Тэлбот
(00:00-29:28)
Сергей Бобровский
(00:00-56:53)
Кэм Тэлбот
(c 29:30)
Сергей Бобровский
(58:02-58:21)
Сергей Бобровский
(58:33-58:46)
Сергей Бобровский
(c 59:42)
2-й период
22:09
Мэйсон Эпплтон
(Дилан Ларкин)
26:35
Марко Каспер
28:14
Аарон Экблад
29:30
Нико Миккола
29:36
Патрик Кейн
(Мориц Зайдер, Дилан Ларкин)
34:05
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
3-й период
43:58
Аксель Сандин Пелликка
52:53
Джефф Питри
58:02
Мэйсон Эпплтон
(Майкл Расмуссен, Алекс Дебринкэт)
59:42
Майкл Расмуссен
(Алекс Дебринкэт)
Статистика
Детройт
Флорида
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит