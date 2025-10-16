«Флорида» потерпела первое поражение в сезоне НХЛ с Бобровским в воротах

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. «Детройт» обыграл «Флориду» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Мейсон Эпплтон (23-я и 59-я минуты), Патрик Кейн (30), Майкл Расмуссен (60). У «Флориды» отличился Брэд Маршанд (35).
«Флорида» впервые в сезоне проиграла в матче, в котором ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский. В игре с «Детройтом» россиянин отразил 21 бросок из 23. На прошлой неделе Бобровский одержал три победы в трех играх и был признан третьей звездой недели. В среднем он пропускал 1,67 гола за игру и отразил 92,5% бросков.
«Флорида» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе с 6 очками после пяти встреч. Столько же очков после четырех игр набрал и «Детройт», который располагается строчкой выше и опережает «Флориду» по дополнительным показателям.
В другом матче игрового дня «Баффало» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Оттаву» со счетом 8:4.
Тодд Маклеллан
Пол Морис
Кэм Тэлбот
(00:00-29:28)
Сергей Бобровский
(00:00-56:53)
Кэм Тэлбот
(c 29:30)
Сергей Бобровский
(58:02-58:21)
Сергей Бобровский
(58:33-58:46)
Сергей Бобровский
(c 59:42)
22:09
Мэйсон Эпплтон
(Дилан Ларкин)
26:35
Марко Каспер
28:14
Аарон Экблад
29:30
Нико Миккола
29:36
Патрик Кейн
(Мориц Зайдер, Дилан Ларкин)
34:05
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
43:58
Аксель Сандин Пелликка
52:53
Джефф Питри
58:02
Мэйсон Эпплтон
(Майкл Расмуссен, Алекс Дебринкэт)
59:42
Майкл Расмуссен
(Алекс Дебринкэт)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит