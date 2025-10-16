«Флорида» потерпела первое поражение в сезоне НХЛ с Бобровским в воротах

«Флорида» впервые в сезоне проиграла в матче, в котором ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский. В игре с «Детройтом» россиянин отразил 21 бросок из 23. На прошлой неделе Бобровский одержал три победы в трех играх и был признан третьей звездой недели. В среднем он пропускал 1,67 гола за игру и отразил 92,5% бросков.