Малкин поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на 29-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В гостевой игре регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» Малкин забросил первую шайбу команды и довел количество набранных очков до 1 353 (515 шайб + 838 передач), для этого ему понадобилось 1 218 матчей.
Российский нападающий сравнялся с пятикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Ги Лафлером (1 353 очка в 1 126 играх) и делит с ним 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 28-й строчке располагается канадец Брендан Шэнахан, набравший 1 354 очка. Лучшим российским бомбардиром в истории лиги является Александр Овечкин (1 625), ему принадлежит рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.
Малкину 39 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза «Арт Росс трофи», присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В составе сборной России дважды выигрывал золото чемпионата мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.
Джим Хиллер
Дэн Мьюз
Антон Форсберг
(00:00-58:22)
Артур Шилов
Антон Форсберг
(c 59:30)
04:24
Уоррен Фогеле
(Тревор Мур, Коди Сиси)
09:04
Кевин Фиала
(Куинтон Байфилд, Джоэль Армиа)
25:48
Куинтон Байфилд
26:37
Евгений Малкин
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
27:18
Коннор Девар
(Райан Ши, Ноэль Аччиари)
36:11
Сидни Кросби
44:58
Сидни Кросби
46:50
Филип Холландер
(Рикард Ракелль, Паркер Уотерспун)
54:19
Адриан Кемпе
59:30
Сидни Кросби
(Паркер Уотерспун, Эрик Карлссон)
