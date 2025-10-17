Ричмонд
Малкин поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В активе форварда «Питтсбурга» 1 353 очка.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на 29-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевой игре регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» Малкин забросил первую шайбу команды и довел количество набранных очков до 1 353 (515 шайб + 838 передач), для этого ему понадобилось 1 218 матчей.

Российский нападающий сравнялся с пятикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Ги Лафлером (1 353 очка в 1 126 играх) и делит с ним 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 28-й строчке располагается канадец Брендан Шэнахан, набравший 1 354 очка. Лучшим российским бомбардиром в истории лиги является Александр Овечкин (1 625), ему принадлежит рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

Малкину 39 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза «Арт Росс трофи», присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В составе сборной России дважды выигрывал золото чемпионата мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

Лос-Анджелес
2:4
2:0, 0:2, 0:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
17.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 14737 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Дэн Мьюз
Вратари
Антон Форсберг
(00:00-58:22)
Артур Шилов
Антон Форсберг
(c 59:30)
1-й период
04:24
Уоррен Фогеле
(Тревор Мур, Коди Сиси)
09:04
Кевин Фиала
(Куинтон Байфилд, Джоэль Армиа)
2-й период
25:48
Куинтон Байфилд
26:37
Евгений Малкин
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
27:18
Коннор Девар
(Райан Ши, Ноэль Аччиари)
36:11
Сидни Кросби
3-й период
44:58
Сидни Кросби
46:50
Филип Холландер
(Рикард Ракелль, Паркер Уотерспун)
54:19
Адриан Кемпе
59:30
Сидни Кросби
(Паркер Уотерспун, Эрик Карлссон)
Статистика
Лос-Анджелес
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
