Малкин поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Малкину 39 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза «Арт Росс трофи», присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В составе сборной России дважды выигрывал золото чемпионата мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.