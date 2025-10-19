Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» отечественный хоккеист отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами. Он продлил свою результативную серию в матчах с командой из Монреаля до 13 матчей, начиная с 27 февраля 2020 года.
Такой серии результативных матчей против одного соперника в клубе добивались всего четыре хоккеиста. Рекорд принадлежит Энди Бэтгейту — 22 игры против «Бостона» в начале 1960-х. Кроме того, Брайан Лич и Род Жильбер имели серии по 13 игр с «Питтсбургом», «Детройтом» и «Оклендом» соответственно. Панарин стал первым, кто повторил это достижение в XXI веке.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
Мартен Сан-Луи
Майк Салливан
Самуэль Монтембо
(00:00-01:50)
Джонатан Куик
(00:00-10:16)
Самуэль Монтембо
(02:11-57:54)
Джонатан Куик
(c 10:24)
01:33
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
02:11
Урхо Вааканайнен
03:42
Ник Сузуки
(Брендан Галлахер, Иван Демидов)
06:50
Конор Шири
10:24
Джош Андерсон
11:56
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
35:10
Арбер Джекай
35:10
Сэм Кэррик
38:32
Александр Каррье
40:34
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
40:58
Арбер Джекай
40:58
Мэтт Ремпе
44:11
Мэттью Робертсон
(Конор Шири, Артемий Панарин)
45:51
Артемий Панарин
(Владислав Гавриков, Мика Зибанежад)
48:26
Ноа Добсон
(Джош Андерсон, Джейден Штрабл)
56:55
Алекс Ньюхук
56:55
Владислав Гавриков
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит