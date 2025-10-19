Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

Такой серии результативных матчей против одного соперника в клубе добивались всего четыре хоккеиста. Рекорд принадлежит Энди Бэтгейту — 22 игры против «Бостона» в начале 1960-х. Кроме того, Брайан Лич и Род Жильбер имели серии по 13 игр с «Питтсбургом», «Детройтом» и «Оклендом» соответственно. Панарин стал первым, кто повторил это достижение в XXI веке.