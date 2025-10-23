В «Рейнджерс» не боятся изучить вариант с обменом Панарина — инсайдер

Такое мнение с опорой на свои источники высказал инсайдер Фрэнк Серавалли.
"Будут ли Крис Друри и его помощники сомневаться в том, стоит ли им обменивать Панарина? Если команда будет топтаться на месте, то они не будут задаваться таким вопросом. Я не сомневаюсь, что они не побоятся это сделать.
Друри всегда агрессивен на рынке в отношении игроков, которые не продвигают «Рейнджерс» к победе в Кубке Стэнли. Его философия — «если ты не помогаешь, значит ты мешаешь». В «Рейнджерс» думают именно так.
За этим сюжетом нужно следить внимательно. В «Нью-Йорке» еще не приняли это решение, но нельзя спускать глаз с этой ситуации", — сказал Серавалли в своем подкасте.