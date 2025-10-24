Овечкин назвал особенным проведение 1 500 матчей в «регулярках» НХЛ

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Достижение отметки в 1 500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет особенным моментом для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Комментарий игрока приводит пресс-служба клуба.
Сейчас на счету Овечкина 1 498 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Это очень особенный момент для меня и моей семьи, — сказал Овечкин. — Мне повезло, что я могу сыграть так много игр за одну команду. Это нечто особенное. Очевидно, что, когда вы приходите в лигу, вы хотите сыграть как можно больше игр, а 1 500 — это очень, очень много».
«Иногда приходится немного приспосабливаться, особенно летом, к тренировкам. Мне повезло быть здоровым и играть на таком уровне так долго. Вы можете видеть, что с каждым годом играть полноценный сезон становится все труднее, потому что игра меняется, много травм. Вы можете пропустить две или три игры, которые обойдутся вам дорого в будущем, если вы хотите добиться определенной планки», — заключил он.
Овечкин может стать восьмым игроком, который проведет 1 500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за одну команду. До этого подобное удавалось канадцам Горди Хоу (1 687, «Детройт»), Патрику Марло (1 607, «Сан-Хосе»), Алексу Дельвеккьо (1 550, «Детройт»), Шейну Доану (1 540, «Аризона»), Рэймонду Бурку (1 518, «Бостон»), Стиву Айзерману (1 514, «Детройт»), а также шведу Никласу Лидстрёму (1 564, «Детройт»). Всего в истории регулярных чемпионатов отметки в 1 500 матчей на данный момент достигли 23 игрока. Рекордсменом является Марло (1 779).
Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 25 октября по московскому времени в гостях против «Коламбуса». На следующий день столичный клуб примет «Оттаву».