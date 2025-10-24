Ричмонд
Овечкин назвал особенным проведение 1 500 матчей в «регулярках» НХЛ

На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 1 498 игр.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Достижение отметки в 1 500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет особенным моментом для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Комментарий игрока приводит пресс-служба клуба.

Сейчас на счету Овечкина 1 498 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это очень особенный момент для меня и моей семьи, — сказал Овечкин. — Мне повезло, что я могу сыграть так много игр за одну команду. Это нечто особенное. Очевидно, что, когда вы приходите в лигу, вы хотите сыграть как можно больше игр, а 1 500 — это очень, очень много».

«Иногда приходится немного приспосабливаться, особенно летом, к тренировкам. Мне повезло быть здоровым и играть на таком уровне так долго. Вы можете видеть, что с каждым годом играть полноценный сезон становится все труднее, потому что игра меняется, много травм. Вы можете пропустить две или три игры, которые обойдутся вам дорого в будущем, если вы хотите добиться определенной планки», — заключил он.

Овечкин может стать восьмым игроком, который проведет 1 500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за одну команду. До этого подобное удавалось канадцам Горди Хоу (1 687, «Детройт»), Патрику Марло (1 607, «Сан-Хосе»), Алексу Дельвеккьо (1 550, «Детройт»), Шейну Доану (1 540, «Аризона»), Рэймонду Бурку (1 518, «Бостон»), Стиву Айзерману (1 514, «Детройт»), а также шведу Никласу Лидстрёму (1 564, «Детройт»). Всего в истории регулярных чемпионатов отметки в 1 500 матчей на данный момент достигли 23 игрока. Рекордсменом является Марло (1 779).

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 25 октября по московскому времени в гостях против «Коламбуса». На следующий день столичный клуб примет «Оттаву».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
