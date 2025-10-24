Могильный не будет присутствовать на церемонии включения в Зал хоккейной славы

О включении Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня. Он входил в число номинантов на попадание в него с 2009 года. Могильному 56 лет. Он является олимпийским чемпионом (1988), чемпионом мира (1989) и обладателем Кубка Стэнли (2000). В Национальной хоккейной лиге выступал за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В составе московского ЦСКА он стал трехкратным чемпионом СССР.