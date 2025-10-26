Ричмонд
«Колорадо» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, у Ничушкина результативный пас

«Бостон» одержал победу со счетом 3:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. «Колорадо» со счетом 2:3 уступил «Бостону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Виктор Арвидссон (15-я минута), Майки Эйссимонт (15) и Морган Гики (40). В составе проигравшей команды дубль оформил Арттури Лехконен (5, 60).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал результативный пас. На его счету теперь 4 гола и 2 передачи в 9 матчах регулярного чемпионата.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 13 очками по итогам 9 матчей. «Бостон» располагается на 5-й позиции в Атлантическом дивизионе, набрав 8 очков в 10 играх. В следующем матче «Колорадо» 26 октября в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Бостон» в ночь на 28 октября по московскому времени проведет выездную встречу с «Оттавой».

Бостон
3:2
2:1, 1:0, 0:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
25.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Джаред Беднар
Вратари
Джереми Суэймен
(00:00-59:30)
Скотт Уэджвуд
(00:00-57:30)
1-й период
04:26
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
14:16
Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Мейсон Лорей)
14:55
Майкл Эйссимонт
(Таннер Жанно, Мейсон Лорей)
18:15
Габриэль Ландескуг
2-й период
22:35
Илья Соловьев
28:38
Павел Заха
33:27
Шон Керали
39:55
Морган Гики
(Мейсон Лорей, Давид Пастрняк)
3-й период
42:33
Брент Бернс
42:53
Чарли Макэвой
52:49
Брок Нельсон
59:40
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Валерий Ничушкин)
Статистика
Бостон
Колорадо
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит