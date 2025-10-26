«Колорадо» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, у Ничушкина результативный пас

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. «Колорадо» со счетом 2:3 уступил «Бостону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей голы забили Виктор Арвидссон (15-я минута), Майки Эйссимонт (15) и Морган Гики (40). В составе проигравшей команды дубль оформил Арттури Лехконен (5, 60).
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал результативный пас. На его счету теперь 4 гола и 2 передачи в 9 матчах регулярного чемпионата.
«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 13 очками по итогам 9 матчей. «Бостон» располагается на 5-й позиции в Атлантическом дивизионе, набрав 8 очков в 10 играх. В следующем матче «Колорадо» 26 октября в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Бостон» в ночь на 28 октября по московскому времени проведет выездную встречу с «Оттавой».
