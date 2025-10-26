Ричмонд
Грицюк и Ничушкин забили по голу в матче НХЛ между «Нью-Джерси» и «Колорадо»

«Нью-Джерси» одержал победу в овертайме.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметились заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе «Нью-Джерси» отметились Грицюк (10-я минута), Джек Хьюз (10, 62) и Коннор Браун (33). У «Колорадо» отличились Ничушкин (13), Натан Маккиннон (18) и Брок Нелсон (54).

Проводящий первый сезон в НХЛ Грицюк забросил вторую шайбу в чемпионате. В активе форварда также четыре результативные передачи в девяти встречах. Ничушкин забил пятый гол в сезоне, форвард также сделал два результативных паса.

«Нью-Джерси» одержал восьмую победу подряд, единственное поражение команда потерпела в первом матче от «Каролины» (3:6). «Нью-Джерси» с 16 очками возглавляет Столичный дивизион и общую таблицу НХЛ. «Колорадо» набрал 14 очков после 10 матчей и располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.

В ночь на 29 октября по московскому времени команды снова сыграют между собой. Игра пройдет на домашней площадке «Колорадо».

Нью-Джерси
4:3
2:2, 1:0, 0:1
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
26.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джаред Беднар
Вратари
Джейк Аллен
(00:00-61:53)
Трент Майнер
(00:00-61:53)
1-й период
09:09
Арсений Грицюк
(Тимо Майер)
09:48
Джек Хьюз
(Бренден Диллон, Шимон Немец)
12:55
Валерий Ничушкин
(Виктор Олофссон, Кэйл Макар)
17:03
Нэйтан Маккиннон
(Девон Тэйвз, Арттури Лехконен)
2-й период
27:28
Брок Нельсон
28:26
Тимо Майер
32:51
Коннор Браун
(Шимон Немец)
33:56
Люк Хьюз
3-й период
53:55
Брок Нельсон
(Сэм Малински, Росс Колтон)
Овертайм
61:53
Джек Хьюз
(Шимон Немец)
Статистика
Нью-Джерси
Колорадо
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит