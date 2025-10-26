Грицюк и Ничушкин забили по голу в матче НХЛ между «Нью-Джерси» и «Колорадо»

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметились заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 4:3.
Заброшенными шайбами в составе «Нью-Джерси» отметились Грицюк (10-я минута), Джек Хьюз (10, 62) и Коннор Браун (33). У «Колорадо» отличились Ничушкин (13), Натан Маккиннон (18) и Брок Нелсон (54).
Проводящий первый сезон в НХЛ Грицюк забросил вторую шайбу в чемпионате. В активе форварда также четыре результативные передачи в девяти встречах. Ничушкин забил пятый гол в сезоне, форвард также сделал два результативных паса.
«Нью-Джерси» одержал восьмую победу подряд, единственное поражение команда потерпела в первом матче от «Каролины» (3:6). «Нью-Джерси» с 16 очками возглавляет Столичный дивизион и общую таблицу НХЛ. «Колорадо» набрал 14 очков после 10 матчей и располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.
В ночь на 29 октября по московскому времени команды снова сыграют между собой. Игра пройдет на домашней площадке «Колорадо».
