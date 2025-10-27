Ричмонд
Капризов сделал ассистентский хет-трик и достиг отметки в 400 очков

Его «Миннесота» уступила «Сан-Хосе».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал три голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе».

Встреча закончилась со счетом 6:5 (ОТ) в пользу «Сан-Хосе». В 10 матчах текущего сезона Капризов забросил пять шайб и отдал девять голевых передач. Россиянин довел число очков в НХЛ до 400 (190 голов + 210 голевых передач). По этому показателю среди россиян Капризов делит 26-е место с Валерием Буре. Также нападающий сравнялся с американцем Заком Паризе по числу набранных очков в истории «Миннесоты». Лидером по этому показателю является финн Микко Койву (709).

По голевой передачи на свой счет записали защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов и нападающий «Миннесоты» Яков Тренин. Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 33.

«Миннесота» занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 8 очками после 10 игр. «Сан-Хосе» идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с 6 очками после девяти встреч. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 29 октября по московскому времени примет «Виннипег», «Сан-Хосе» в этот же день дома сыграет с «Лос-Анджелесом».

Миннесота
5:6
2:2, 0:2, 3:1
ОТ
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 17101 зритель
Главные тренеры
Джон Хайнс
Райан Варсофски
Вратари
Йеспер Валльстедт
(00:00-07:45)
Ярослав Аскаров
(00:00-63:47)
Йеспер Валльстедт
(08:07-63:47)
1-й период
04:47
Винс Хиностроза
05:28
Вильям Эклунд
(Маклин Селебрини, Дмитрий Орлов)
08:07
Дмитрий Орлов
13:35
Майк Миса
(Тимоти Лильегрен)
15:28
Винсан Иорио
17:02
Маркус Юханссон
(Марко Росси, Брок Фэйбер)
17:34
Марко Росси
(Кирилл Капризов)
2-й период
31:15
Вильям Эклунд
(Филипп Курашев)
31:34
Райан Ривз
(Барклай Гудроу, Тай Делландреа)
33:14
Дмитрий Орлов
3-й период
43:11
Майк Миса
44:28
Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Брок Фэйбер)
45:59
Джейкоб Миддлтон
47:52
Тайлер Тоффоли
(Маклин Селебрини, Вильям Эклунд)
48:28
Зеев Байэм
(Яков Тренин, Райан Хартман)
57:42
Юэль Эрикссон Эк
(Брок Фэйбер, Кирилл Капризов)
Овертайм
63:47
Маклин Селебрини
Статистика
Миннесота
Сан-Хосе
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
