Капризов сделал ассистентский хет-трик и достиг отметки в 400 очков

Встреча закончилась со счетом 6:5 (ОТ) в пользу «Сан-Хосе». В 10 матчах текущего сезона Капризов забросил пять шайб и отдал девять голевых передач. Россиянин довел число очков в НХЛ до 400 (190 голов + 210 голевых передач). По этому показателю среди россиян Капризов делит 26-е место с Валерием Буре. Также нападающий сравнялся с американцем Заком Паризе по числу набранных очков в истории «Миннесоты». Лидером по этому показателю является финн Микко Койву (709).