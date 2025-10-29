Овечкин не сумел отличиться во втором матче НХЛ подряд

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел отличиться в гостевой игре регулярного чемпионата против «Далласа».
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, победная шайба на счету Тайлера Сегина. Овечкин не сумел забросить во втором матче подряд. В текущем сезоне у россиянина два гола и пять голевых передач в 10 матчах.
«Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 12 очков в 10 матчах. «Даллас» идет четвертым в Центральном дивизионе с 13 очками после 10 встреч.
В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 1 ноября по московскому времени, «Даллас» днем ранее на выезде сыграет с «Тампой».
Глен Гулутзан
Спенсер Карбери
Джейк Эттинджер
Логан Томпсон
(00:00-58:21)
09:52
Сэм Стил
13:55
Том Уилсон
16:41
Алексей Протас
20:20
Том Уилсон
20:43
Тайлер Сегин
(Миро Хейсканен, Микко Рантанен)
21:20
Сэм Стил
45:29
Брендон Духайм
54:56
Лиан Биксель
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит