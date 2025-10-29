Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.70
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.00
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Овечкин не сумел отличиться во втором матче НХЛ подряд

«Вашингтон» уступил «Далласу» со счетом 0:1.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел отличиться в гостевой игре регулярного чемпионата против «Далласа».

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, победная шайба на счету Тайлера Сегина. Овечкин не сумел забросить во втором матче подряд. В текущем сезоне у россиянина два гола и пять голевых передач в 10 матчах.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 12 очков в 10 матчах. «Даллас» идет четвертым в Центральном дивизионе с 13 очками после 10 встреч.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 1 ноября по московскому времени, «Даллас» днем ранее на выезде сыграет с «Тампой».

Даллас
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
29.10.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Спенсер Карбери
Вратари
Джейк Эттинджер
Логан Томпсон
(00:00-58:21)
1-й период
09:52
Сэм Стил
13:55
Том Уилсон
16:41
Алексей Протас
2-й период
20:20
Том Уилсон
20:43
Тайлер Сегин
(Миро Хейсканен, Микко Рантанен)
21:20
Сэм Стил
3-й период
45:29
Брендон Духайм
54:56
Лиан Биксель
Статистика
Даллас
Вашингтон
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше