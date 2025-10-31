Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил седьмую шайбу в сезоне, отличившись в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбурга».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Питтсбурга». В составе победителей шайбы забросили Райан Ши (23-я минута), Брайан Раст (47), Бенджамин Киндел (48) и Энтони Манта (58). У проигравших отличился Капризов (11). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился передачей в эпизоде с шайбой Киндела.
В активе 28-летнего Капризова 7 шайб и 9 передач в 12 матчах регулярного чемпионата. 39-летний Малкин продолжает оставаться самым результативным россиянином в новом сезоне НХЛ, он набрал 17 очков (3 шайбы + 14 передач) в 12 встречах.
«Миннесота» потерпела пятое поражение подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 9 очков после 12 игр. «Питтсбург» лидирует в Столичном дивизионе, имея в активе 18 очков после 12 встреч.
В следующем матче «Миннесота» 2 ноября дома примет «Ванкувер». «Питтсбург» днем ранее в гостях сыграет с «Виннипегом».
