Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ

Россиянин отличился в матче против «Питтсбурга» (1:4).

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил седьмую шайбу в сезоне, отличившись в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбурга».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Питтсбурга». В составе победителей шайбы забросили Райан Ши (23-я минута), Брайан Раст (47), Бенджамин Киндел (48) и Энтони Манта (58). У проигравших отличился Капризов (11). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился передачей в эпизоде с шайбой Киндела.

В активе 28-летнего Капризова 7 шайб и 9 передач в 12 матчах регулярного чемпионата. 39-летний Малкин продолжает оставаться самым результативным россиянином в новом сезоне НХЛ, он набрал 17 очков (3 шайбы + 14 передач) в 12 встречах.

«Миннесота» потерпела пятое поражение подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 9 очков после 12 игр. «Питтсбург» лидирует в Столичном дивизионе, имея в активе 18 очков после 12 встреч.

В следующем матче «Миннесота» 2 ноября дома примет «Ванкувер». «Питтсбург» днем ранее в гостях сыграет с «Виннипегом».

Миннесота
1:4
1:0, 0:1, 0:3
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
31.10.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 16203 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Дэн Мьюз
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-57:07)
Тристан Джерри
Филип Густавссон
(c 57:18)
1-й период
10:16
Кирилл Капризов
(Маркус Юханссон, Марко Росси)
13:06
Командный штраф
17:45
Брайан Раст
2-й период
22:18
Райан Ши
(Томас Новак, Крис Летанг)
32:45
Командный штраф
3-й период
46:29
Брайан Раст
(Райан Ши, Крис Летанг)
47:17
Тайлер Питлик
47:30
Бенджамин Киндел
(Брайан Раст, Евгений Малкин)
52:47
Сидни Кросби
57:18
Энтони Манта
Статистика
Миннесота
Питтсбург
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
