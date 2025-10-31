Форвард «Каролины» Свечников набрал два очка в матче НХЛ с «Айлендерс»

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Брэдли Надо (3-я минута), Морган Райлли (6), Джордан Мартинук (11), Джексон Блейк (42), Свечников (51) и Логан Станковен (60). У проигравших отличились Мэттью Шефер (14) и Симон Хольмстрём (51). Свечников отметился передачей в эпизоде с шайбой Мартинука, также передачу на свой счет записал российский защитник «Каролины» Александр Никишин.
25-летний Свечников забросил вторую шайбу в сезоне и сделал первую передачу, на это ему потребовалось 10 матчей. В активе 24-летнего Никишина 1 шайба и 4 передачи после 10 встреч.
«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 10 матчах. «Айлендерс» идут на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе, набрав 9 очков после 10 встреч.
В следующем матче «Каролина» 1 ноября в гостях сыграет с «Бостоном», «Айлендерс» в тот же день на выезде встретятся с «Вашингтоном».
Род Бриндамор
Патрик Руа
Брэндон Бусси
Давид Риттих
02:33
Брэдли Надо
03:58
Джексон Блэйк
05:21
Майк Райлли
10:21
Джордан Мартинук
(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
12:08
Брэндон Бусси
13:20
Мэттью Шефер
(Кайл Палмиери, Джонатан Друэн)
16:02
Александр Никишин
16:02
Кайл Маклин
21:09
Бо Хорват
23:34
Тэйлор Холл
41:51
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Брэндон Бусси)
44:14
Андрей Свечников
50:17
Джордан Мартинук
50:17
Бо Хорват
50:48
Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджело)
50:59
Андрей Свечников
(Логан Стэнковен, Александр Никишин)
59:49
Логан Стэнковен
(Николай Элерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит