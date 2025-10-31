Форвард «Каролины» Свечников набрал два очка в матче НХЛ с «Айлендерс»

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Брэдли Надо (3-я минута), Морган Райлли (6), Джордан Мартинук (11), Джексон Блейк (42), Свечников (51) и Логан Станковен (60). У проигравших отличились Мэттью Шефер (14) и Симон Хольмстрём (51). Свечников отметился передачей в эпизоде с шайбой Мартинука, также передачу на свой счет записал российский защитник «Каролины» Александр Никишин.