Форвард «Каролины» Свечников набрал два очка в матче НХЛ с «Айлендерс»

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Каролины».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Брэдли Надо (3-я минута), Морган Райлли (6), Джордан Мартинук (11), Джексон Блейк (42), Свечников (51) и Логан Станковен (60). У проигравших отличились Мэттью Шефер (14) и Симон Хольмстрём (51). Свечников отметился передачей в эпизоде с шайбой Мартинука, также передачу на свой счет записал российский защитник «Каролины» Александр Никишин.

25-летний Свечников забросил вторую шайбу в сезоне и сделал первую передачу, на это ему потребовалось 10 матчей. В активе 24-летнего Никишина 1 шайба и 4 передачи после 10 встреч.

«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 10 матчах. «Айлендерс» идут на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе, набрав 9 очков после 10 встреч.

В следующем матче «Каролина» 1 ноября в гостях сыграет с «Бостоном», «Айлендерс» в тот же день на выезде встретятся с «Вашингтоном».

Каролина
6:2
3:1, 0:0, 3:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
31.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Патрик Руа
Вратари
Брэндон Бусси
Давид Риттих
1-й период
02:33
Брэдли Надо
03:58
Джексон Блэйк
05:21
Майк Райлли
10:21
Джордан Мартинук
(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
12:08
Брэндон Бусси
13:20
Мэттью Шефер
(Кайл Палмиери, Джонатан Друэн)
16:02
Александр Никишин
16:02
Кайл Маклин
2-й период
21:09
Бо Хорват
23:34
Тэйлор Холл
3-й период
41:51
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Брэндон Бусси)
44:14
Андрей Свечников
50:17
Джордан Мартинук
50:17
Бо Хорват
50:48
Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджело)
50:59
Андрей Свечников
(Логан Стэнковен, Александр Никишин)
59:49
Логан Стэнковен
(Николай Элерс)
Статистика
Каролина
Айлендерс
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит