Нападающий «Виннипега» Наместников забил пятый гол в сезоне НХЛ

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забил пятый гол в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в матче с «Чикаго».
Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Виннипега».
Шайбы в составе победителей забросили Наместников (2-я минута), Габриэль Виларди (17 и 32), Марк Шайфли (22), Джош Моррисси (51) и Кайл Коннор (58). У проигравших отметились Теуво Терявяйнен (9), Алекс Власик (54) и Андре Бураковски (56).
Наместников набрал 6 очков (5 голов + 1 результативный пас) в 11 матчах НХЛ.
«Виннипег» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 16 очков в 11 играх. «Чикаго» после 11 встреч занимает пятое место этого же дивизиона с 12 очками. В следующем матче «Виннипег» примет «Питтсбург» 1 ноября. «Чикаго» 2 ноября в гостях сыграет с «Эдмонтоном».
В других мачтах игрового дня «Оттава» дома обыграла «Калгари» (4:3 ОТ), «Рейнджерс» в гостях победили «Эдмонтон» (4:3 ОТ), российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 броска. «Сан-Хосе» в домашнем матче одержал победу над «Нью-Джерси» (5:2), российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, ассистировав Тайлеру Тоффоли.
Скотт Арниел
Джефф Блэшилл
Коннор Хеллибак
Спенсер Найт
(00:00-32:33)
Спенсер Найт
(c 32:54)
01:21
Колтон Дач
01:42
Владислав Наместников
(Густав Нюквист, Нино Нидеррайтер)
02:02
Морган Бэррон
08:57
Теуво Терявяйнен
(Коннор Мерфи)
16:56
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
21:54
Марк Шайфли
(Кайл Коннор)
23:24
Командный штраф
31:19
Габриэль Виларди
(Дилан Демело, Джош Моррисси)
32:54
Логан Стэнли
41:51
Колтон Дач
50:12
Джош Моррисси
(Джонатан Тэйвз, Дилан Демело)
53:02
Алекс Власик
55:03
Андре Бураковски
(Коннор Бедард, Артем Левшунов)
57:19
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфли)
58:21
Коннор Мерфи
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит