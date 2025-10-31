Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.15
П2
5.16
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.24
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2

Нападающий «Виннипега» Наместников забил пятый гол в сезоне НХЛ

Форвард отличился в победном матче против «Чикаго».

Источник: Reuters

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забил пятый гол в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в матче с «Чикаго».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Виннипега».

Шайбы в составе победителей забросили Наместников (2-я минута), Габриэль Виларди (17 и 32), Марк Шайфли (22), Джош Моррисси (51) и Кайл Коннор (58). У проигравших отметились Теуво Терявяйнен (9), Алекс Власик (54) и Андре Бураковски (56).

Наместников набрал 6 очков (5 голов + 1 результативный пас) в 11 матчах НХЛ.

«Виннипег» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 16 очков в 11 играх. «Чикаго» после 11 встреч занимает пятое место этого же дивизиона с 12 очками. В следующем матче «Виннипег» примет «Питтсбург» 1 ноября. «Чикаго» 2 ноября в гостях сыграет с «Эдмонтоном».

В других мачтах игрового дня «Оттава» дома обыграла «Калгари» (4:3 ОТ), «Рейнджерс» в гостях победили «Эдмонтон» (4:3 ОТ), российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 броска. «Сан-Хосе» в домашнем матче одержал победу над «Нью-Джерси» (5:2), российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, ассистировав Тайлеру Тоффоли.

Виннипег
6:3
2:1, 2:0, 2:2
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
31.10.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13682 зрителя
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джефф Блэшилл
Вратари
Коннор Хеллибак
Спенсер Найт
(00:00-32:33)
Спенсер Найт
(c 32:54)
1-й период
01:21
Колтон Дач
01:42
Владислав Наместников
(Густав Нюквист, Нино Нидеррайтер)
02:02
Морган Бэррон
08:57
Теуво Терявяйнен
(Коннор Мерфи)
16:56
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
2-й период
21:54
Марк Шайфли
(Кайл Коннор)
23:24
Командный штраф
31:19
Габриэль Виларди
(Дилан Демело, Джош Моррисси)
32:54
Логан Стэнли
3-й период
41:51
Колтон Дач
50:12
Джош Моррисси
(Джонатан Тэйвз, Дилан Демело)
53:02
Алекс Власик
55:03
Андре Бураковски
(Коннор Бедард, Артем Левшунов)
57:19
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфли)
58:21
Коннор Мерфи
Статистика
Виннипег
Чикаго
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит