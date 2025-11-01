Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Российский защитник «Каролины» Александр Никишин забросил вторую шайбу в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в игре с «Бостоном».
Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 2:1. Никишин забил на 58-й минуте. В составе победителей голами отметились Кейси Миттельштадт (42) и Виктор Арвидссон (46).
Никишин провел 11-й матч в сезоне. На его счету также 4 результативные передачи. Российский защитник подписал контракт с «Каролиной» в конце прошлого сезона, ранее он выступал за петербургский СКА и московский «Спартак».
«Каролина» набрала 14 очков в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Бостон» с 14 очками в 14 играх располагается на 3-й строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче «Каролина» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон» в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе игры пройдут в ночь на 5 ноября по московскому времени.
Марко Штурм
Род Бриндамор
Джереми Суэймен
Фредерик Андерсен
(00:00-57:05)
Фредерик Андерсен
(57:11-58:43)
13:31
Никита Задоров
21:43
Сет Джарвис
41:27
Кейси Миттельштадт
(Чарли Макэвой, Павел Заха)
45:05
Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Чарли Макэвой)
57:11
Александр Никишин
(Марк Янковски, Джордан Мартинук)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит