Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Российский защитник «Каролины» отличился в игре с «Бостоном».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Российский защитник «Каролины» Александр Никишин забросил вторую шайбу в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в игре с «Бостоном».

Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 2:1. Никишин забил на 58-й минуте. В составе победителей голами отметились Кейси Миттельштадт (42) и Виктор Арвидссон (46).

Никишин провел 11-й матч в сезоне. На его счету также 4 результативные передачи. Российский защитник подписал контракт с «Каролиной» в конце прошлого сезона, ранее он выступал за петербургский СКА и московский «Спартак».

«Каролина» набрала 14 очков в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Бостон» с 14 очками в 14 играх располагается на 3-й строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Каролина» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон» в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе игры пройдут в ночь на 5 ноября по московскому времени.

Бостон
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
1.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Род Бриндамор
Вратари
Джереми Суэймен
Фредерик Андерсен
(00:00-57:05)
Фредерик Андерсен
(57:11-58:43)
1-й период
13:31
Никита Задоров
2-й период
21:43
Сет Джарвис
3-й период
41:27
Кейси Миттельштадт
(Чарли Макэвой, Павел Заха)
45:05
Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Чарли Макэвой)
57:11
Александр Никишин
(Марк Янковски, Джордан Мартинук)
Статистика
Бостон
Каролина
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит