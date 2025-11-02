Овечкин повторил худший результат по голам на старте сезона НХЛ

Овечкин провел на льду 19 минут 15 секунд, нанес три броска по воротам, произвел два силовых приема и не реализовал послематчевый буллит. Российский форвард в нынешнем сезоне забросил две шайбы и сделал пять результативных передач в 12 матчах. Капитан «Вашингтона» в четвертый раз подряд ушел со льда без результативных действий. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.