Овечкин повторил худший результат по голам на старте сезона НХЛ

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не может набрать очков в четвертом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
В ночь на воскресенье «Вашингтон» в гостях уступил «Баффало» в серии буллитов со счетом 3:4. В составе победителей шайбы забросили Тейдж Томпсон (3-я минута), Алекс Так (11), Исак Розен (19), победный буллит реализовал Боуэн Байрам. У проигравших отличились Дилан Строум (2), Алексей Протас (3) и Сонни Милано (40).
Овечкин забил в 2 из 12 матчей нынешнего регулярного чемпионата, повторив свой худший результат в карьере. В предыдущий раз подобное случалось в сезоне-2023/24, тогда россиянин показал худший результат по заброшенным шайбам в карьере — 31 гол в 79 встречах (за исключением пандемийного сезона, когда форвард забил 24 гола в 45 матчах — прим. ТАСС).
Овечкин провел на льду 19 минут 15 секунд, нанес три броска по воротам, произвел два силовых приема и не реализовал послематчевый буллит. Российский форвард в нынешнем сезоне забросил две шайбы и сделал пять результативных передач в 12 матчах. Капитан «Вашингтона» в четвертый раз подряд ушел со льда без результативных действий. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
«Вашингтон» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 13 очков в 12 играх, «Баффало» идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 13 очками в 12 встречах.
В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 6 ноября по московскому времени сыграет дома с «Сент-Луисом», «Баффало» днем ранее примет «Юту».
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Укко-Пекка Луукконен
Чарли Линдгрен
01:07
Дилан Строум
(Райан Леонард)
02:15
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Том Уилсон)
02:30
Тэйдж Томпсон
(Джордан Гринуэй, Джейсон Зукер)
04:39
Том Уилсон
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
10:02
Алекс Так
(Джош Доан, Оуэн Пауэр)
18:45
Исак Росен
(Конор Тимминс, Джек Куинн)
26:20
Алекс Так
34:16
Райан Леонард
39:17
Сонни Милано
(Мартин Фехервари, Мэтт Рой)
39:17
Боуэн Байрам
39:17
Райан Леонард
43:11
Деклэйн Чисхольм
46:09
Пэйтон Кребс
48:26
Бек Маленстин
56:48
Алекс Так
победный бросок: Боуэн Байрам
(Баффало)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит