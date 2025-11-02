Ричмонд
Овечкин повторил худший результат по голам на старте сезона НХЛ

Его «Вашингтон» потерпел четвертое поражение кряду.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не может набрать очков в четвертом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

В ночь на воскресенье «Вашингтон» в гостях уступил «Баффало» в серии буллитов со счетом 3:4. В составе победителей шайбы забросили Тейдж Томпсон (3-я минута), Алекс Так (11), Исак Розен (19), победный буллит реализовал Боуэн Байрам. У проигравших отличились Дилан Строум (2), Алексей Протас (3) и Сонни Милано (40).

Овечкин забил в 2 из 12 матчей нынешнего регулярного чемпионата, повторив свой худший результат в карьере. В предыдущий раз подобное случалось в сезоне-2023/24, тогда россиянин показал худший результат по заброшенным шайбам в карьере — 31 гол в 79 встречах (за исключением пандемийного сезона, когда форвард забил 24 гола в 45 матчах — прим. ТАСС).

Овечкин провел на льду 19 минут 15 секунд, нанес три броска по воротам, произвел два силовых приема и не реализовал послематчевый буллит. Российский форвард в нынешнем сезоне забросил две шайбы и сделал пять результативных передач в 12 матчах. Капитан «Вашингтона» в четвертый раз подряд ушел со льда без результативных действий. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Вашингтон» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 13 очков в 12 играх, «Баффало» идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 13 очками в 12 встречах.

В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 6 ноября по московскому времени сыграет дома с «Сент-Луисом», «Баффало» днем ранее примет «Юту».

Баффало
4:3
3:2, 0:1, 0:0, 0:0
Б
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
2.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Чарли Линдгрен
1-й период
01:07
Дилан Строум
(Райан Леонард)
02:15
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Том Уилсон)
02:30
Тэйдж Томпсон
(Джордан Гринуэй, Джейсон Зукер)
04:39
Том Уилсон
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
10:02
Алекс Так
(Джош Доан, Оуэн Пауэр)
18:45
Исак Росен
(Конор Тимминс, Джек Куинн)
2-й период
26:20
Алекс Так
34:16
Райан Леонард
39:17
Сонни Милано
(Мартин Фехервари, Мэтт Рой)
39:17
Боуэн Байрам
39:17
Райан Леонард
3-й период
43:11
Деклэйн Чисхольм
46:09
Пэйтон Кребс
48:26
Бек Маленстин
56:48
Алекс Так
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Боуэн Байрам
(Баффало)
Статистика
Баффало
Вашингтон
Штрафное время
17
25
Игра в большинстве
3
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
