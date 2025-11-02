Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В домашнем матче против «Ванкувера» (5:2) Тарасенко забросил шайбу и отдал две передачи.
Первой звездой стал швейцарский форвард «Сан-Хосе» Филипп Курашев, забросивший две шайбы в игре с «Колорадо» (3:2 ОТ).
Второй звездой признали канадского нападающего «Нью-Джерси» Доусона Мерсера, оформившего дубль в гостевой встрече с «Лос-Анджелесом» (4:1).