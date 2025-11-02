Впервые в истории НХЛ на лед в один день вышли пятеро белорусов

В день рождения Руслана Салея, 2 ноября, участие в матчах главной лиги мира приняли пятеро белорусов. Алексей Протас забросил шайбу, но его «Вашингтон» по буллитам уступил «Баффало» (3:4). Артем Левшунов набрал ассистентский балл в третьем поединке подряд, что не помогло «Чикаго» одолеть «Эдмонтон» (2:3).
В сезоне-25/26 НХЛ дебютировал Алексей Колосов: белорусский голкипер «Филадельфии» появился на льду в игре против «Торонто» (2:5) и отразил семь бросков. «Калгари» с Егором Шаранговичем проиграл «Нэшвиллу» (2:4), а «Колорадо» при участии Ильи Соловьева в овертайме уступил «Сан-Хосе» (2:3).