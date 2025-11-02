Впервые в истории НХЛ на лед в один день вышли пятеро белорусов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) установлен рекорд по числу белорусов, вышедших на лед в один и тот же игровой день, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.