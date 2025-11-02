Ричмонд
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
2
:
Адмирал
2
Все коэффициенты
П1
3.55
X
2.20
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.60
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.50
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.05
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
23:30
Юта
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.42
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Впервые в истории НХЛ на лед в один день вышли пятеро белорусов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) установлен рекорд по числу белорусов, вышедших на лед в один и тот же игровой день, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Источник: AP 2024

В день рождения Руслана Салея, 2 ноября, участие в матчах главной лиги мира приняли пятеро белорусов. Алексей Протас забросил шайбу, но его «Вашингтон» по буллитам уступил «Баффало» (3:4). Артем Левшунов набрал ассистентский балл в третьем поединке подряд, что не помогло «Чикаго» одолеть «Эдмонтон» (2:3).

В сезоне-25/26 НХЛ дебютировал Алексей Колосов: белорусский голкипер «Филадельфии» появился на льду в игре против «Торонто» (2:5) и отразил семь бросков. «Калгари» с Егором Шаранговичем проиграл «Нэшвиллу» (2:4), а «Колорадо» при участии Ильи Соловьева в овертайме уступил «Сан-Хосе» (2:3).